El Barcelona respalda a Flick y ya hay acuerdo para su renovación hasta 2028

Tras la consagración de LaLiga, el futuro de Hansi Flick en el FC Barcelona quedó prácticamente resuelto. La dirigencia azulgrana alcanzó un principio de acuerdo con el entrenador para ampliar su contrato, una señal clara de respaldo al trabajo realizado durante la temporada.

La renovación, que fue negociada entre el director deportivo Deco y el representante Pini Zahavi, contempla una extensión fija hasta 2028. El vínculo original finalizaba en 2027, por lo que el nuevo convenio añade un año más garantizado. Además, se incorporó una cláusula de continuidad por objetivos que podría estirar el arreglo hasta 2029.

🚨🫱🏻‍🫲🏼 Hansi Flick and Barcelona agree on new contract — all approved after verbal agreement in place weeks ago.



New contract valid until June 2028 plus option until 2029, negotiated with his agent Zahavi in Barcelona. 💙❤️



Signatures will follow next, as @mundodeportivo called. pic.twitter.com/uZVxnw1kVR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026

El respaldo a una idea de juego

La decisión de prolongar el contrato no responde solo a una cuestión administrativa; en el club valoran especialmente la rápida adaptación de Flick al entorno del Barcelona, su manejo del vestuario y la identidad futbolística que logró imponerle al equipo en pocos meses.

Dentro de la dirigencia existe la sensación de que el entrenador logró estabilizar el proyecto deportivo y devolverle competitividad a un plantel que atraviesa un proceso de renovación. Por eso, el nuevo acuerdo también busca darle continuidad a una planificación que abarcaría las dos primeras temporadas completas del próximo ciclo institucional del presidente Joan Laporta.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Aunque el trato está cerrado, la oficialización no será inmediata. Flick quiere evitar cualquier distracción y mantiene el foco puesto exclusivamente en el cierre de la temporada. El Barcelona todavía apunta a alcanzar los 100 puntos y también los 100 goles, una marca simbólica en la recta final de LaLiga.

Actualmente, el equipo se encuentra en 91 unidades y 91 tantos, con tres jornadas todavía por disputarse.

Por ese motivo, la firma formal de la renovación podría quedar postergada hasta después del último partido del campeonato, el 24 de mayo ante el Valencia. Incluso, no se descarta que el anuncio definitivo se produzca una vez que quede formalmente constituida la nueva directiva.

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