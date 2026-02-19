El Barcelona se siente perjudicado por el VAR mientras el CTA sanciona al colegiado del partido contra el Girona

La Comisión Técnica de Arbitraje (CTA) española ha admitido que el gol de la victoria del Girona contra el Barcelona fue concedido erróneamente y el árbitro asistente de vídeo (VAR) que cometió este error ha sido «suspendido».

De alguna manera, el Barcelona seguía empatado a 1-1 con el Girona el lunes por la noche cuando Claudio Echeverri comenzó a abrirse paso hacia la portería en los últimos cinco minutos. Jules Koundé sacó una pierna que el cedido por el Manchester City pisó sin lugar a dudas. Marc Bernal dejó de jugar para quejarse al árbitro César Soto Grado, pero Fran Beltrán mantuvo la concentración y marcó el gol decisivo del partido.

El árbitro asistente de vídeo David Gálvez Rascón revisó las imágenes, pero dio por válido el gol, para gran enfado del Barcelona. Al final, esa indignación estaba justificada.

La CTA consultó a un panel especializado en VAR compuesto por 15 exárbitros, quienes coincidieron en que Echeverri había cometido una falta sobre Koundé en la jugada previa al gol de Beltrán. Gálvez Rascón ha sido sancionado con la suspensión total de todos los partidos en el futuro inmediato, según informó AS.

🖥️💥 El VAR se lavó las manos en el Girona - Barcelona.



👉🏻 Echeverri, tras rebotar el balón en él, clava los tacos en la cara interna del tobillo de Koundé.



❌ 𝗘𝗦 𝗙𝗔𝗟𝗧𝗔.



▪️ La clave de la acción es que su movimiento no es fruto de un juego deliberado, es una entrada. pic.twitter.com/YTw9JZrcKb — Archivo VAR (@ArchivoVAR) February 16, 2026

Curiosamente, este árbitro de 44 años, nacido en Madrid, nunca ha arbitrado un partido de la primera división de la Liga como árbitro de campo y, hasta esta temporada, nunca se había sentado en la cabina del VAR en una categoría superior a la segunda división española.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, estaba tan furioso con la defensa de su equipo —que realmente debería haber concedido un gol legal mucho antes del gol incorrecto de Beltrán— que se abstuvo de criticar a los árbitros. Raphinha no pudo contenerse.

«Bueno, tenemos muchas cosas que mejorar, pero no solo nosotros», se quejó el brasileño en las redes sociales. «Es muy complicado cuando las reglas son diferentes, ya sea a tu favor o en tu contra, pero si tenemos que jugar contra todos para ganar, que así sea... Lo haremos».

Joan Laporta centró su campaña presidencial en la injusticia verificada del lunes. «Estoy convencido de que ganaremos la Liga», declaró. «Será una liga en la que lucharemos contra todo y contra todos, porque no solo quieren ganarnos en el campo. También quieren derrotarnos fuera del campo, es obvio. Hay muchos que no quieren que ganemos, ciertos círculos de poder no están alineados con nosotros».

¿Cuánto puede costar un error del VAR?

En una liga con dos líderes indiscutibles que, evidentemente, tienen sus defectos, la lucha por el título de La Liga podría decidirse por pequeños márgenes. El superordenador de Opta predice que el Barcelona terminará la temporada con entre 87 y 88 puntos, mientras que se cree que la puntuación final del Real Madrid estará cerca de los 89. En ese contexto, un punto es una diferencia abismal.

El Barcelona terminó cuatro puntos por delante del Real Madrid la temporada pasada, mientras que cinco de las últimas doce coronas de La Liga se han decidido por una sola victoria.

Si el título de este año se decide por el mismo margen, sin duda las mentes volverán a Girona en una noche de febrero.