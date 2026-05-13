El Barcelona toma la delantera por el fichaje de Julián Álvarez de cara a la próxima temporada

A medida que se acerca el final de la temporada en Europa, los clubes empiezan a mover fichas pensando en reforzar sus planteles y el nombre de Julián Álvarez se instala entre las prioridades más codiciadas del mercado.

En ese contexto, el FC Barcelona comenzó a ver con mejores ojos sus posibilidades de quedarse con el delantero debido a que, según trascendió en las últimas horas, el Paris Saint-Germain dimitió de avanzar por el jugador del Atlético de Madrid, pese a los rumores que lo vinculaban con el vigente campeón francés.

🚨 Barcelona have been handed a HUGE boost in the race for Julián Álvarez. 🇦🇷



Despite recent links, PSG are NOT planning a move for the Atlético striker, with Luis Enrique currently not pushing for his signing. ❌🇫🇷



Barça see Álvarez as a leading option to eventually replace… pic.twitter.com/gE1PlloAYw — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 13, 2026

Luis Enrique cambia de rumbo y beneficia al Barcelona

Durante los últimos días se había instalado la versión de que el PSG preparaba una oferta cercana a los 110 millones de euros para hacerse del pase del argentino. Incluso se hablaba de un fuerte respaldo del entrenador Luis Enrique, admirador histórico de Álvarez.

Sin embargo, desde Francia aseguran que hoy el futbolista no figura entre las prioridades inmediatas del técnico español.

En esa misma línea, en el Barcelona consideran que Julian reúne condiciones ideales para transformarse en el líder ofensivo del próximo proyecto deportivo, bajo la conducción de Hansi Flick; su capacidad para jugar como delantero central, segunda punta o incluso más retrasado en ataque encaja perfectamente con la idea futbolística que pretende consolidar el club.

Además, la dirigencia culé entiende que la renovación del plantel será inevitable en el corto plazo tras la inminente salida de Robert Lewandowski del equipo. Por ende, buscan un delantero capaz de garantizar goles, movilidad y presión, características que el campeón del mundo ya demostró en la seleción argentina y en sus pasos por la Premier League y, actualmente, en LaLiga.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El Arsenal también sigue de cerca la situación

De igual manera, el Barcelona no está solo en la pelea y el Arsenal también sigue atentamente la situación contractual del delantero, por lo que podría convertirse en un competidor serio en el próximo mercado.

Mientras tanto, el Atlético mantiene una postura firme y no tiene intención de negociar fácilmente a una de sus principales figuras. Cabe mencionar que Álvarez tiene contrato vigente hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión cercana a los 500 millones de euros.

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