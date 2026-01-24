El futuro de Dro Fernández en el FC Barcelona parece ser corto: el PSG va por todo a por su fichaje y está negociando para no ejecutar la cláusula, algo que sucede por la buena relación entre Nasser Al Khelaifi, mandatario del club francés, y Joan Laporta, presidente Culé.

Según informó el medio galo Le Parisien, el club francés desea cerrar el fichaje cuanto antes, ya que clubes importantes como Manchester City y Borussia Dortmund han mostrado un firme interés en el joven futbolista y no tienen ganas de que se entrometan en la negociación de club a club.

FC Barcelona v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Dro Fernández le comunicó a Hansi Flick sus ganas de emigrar al PSG el próximo verano, y el entrenador fue contundente en declaraciones públicas sobre esta situación: "Somos el Barça y somos uno de los mejores equipos del mundo actualmente. A los canteranos de la Masia les damos la oportunidad de entrenar, crecer y jugar con los mejores jugadores del mundo. Creemos en ellos y les apoyamos. Si alguien quiere jugar en el Barça, tiene que poner el 100% de su corazón. Tiene que vivir por estos colores. Esto es lo que quiero ver de mis jugadores"

"Como entrenador pones mucha energía para ayudar a los jugadores a mejorar y darles confianza, pero también hay mucha gente alrededor de ellos. Si al final se va a otro club, preguntadme y hablaré, pero ahora no", agregó en su momento.

Lo cierto es que Dro se marcharía con solamente una temporada en el primer equipo, donde hasta el momento solamente sumó minutos en cinco partidos: cuatro por LaLiga y uno por UEFA Champions League.

Su estreno fue en el certamen continental, con una titularidad inesperada frente al Olympiacos. Allí, dio una asistencia en los 59 minutos que estuvo en cancha. En Liga jugó contra Real Sociedad, Elche, Athletic Club y Atlético de Madrid, sin completar los 90 minutos en ninguno de los encuentros.