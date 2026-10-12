El Barcelona ya habría realizado una interesante oferta por JJ Gabriel, del Manchester United

El Manchester United tiene, en JJ Gabriel, a una de las joyas juveniles más interesantes de los últimos años. Los principales equipos del mundo ya le han puesto los ojos encima, y, según informa The Touchline, el FC Barcelona ya hasta habría realizado una oferta para hacerse con los servicios del talentoso jugador.

Se habla de una propuesta por dos millones de euros al año, una interesante prima por fichaje y un bono con base en objetivos y rendimiento. El Manchester United seguro ya analiza la situación del futbolista inglés, intentando que la fuga de talento, si se da, no caiga en un rival directo de la Premier League, por eso tanto el Barcelona como el Real Madrid parecen adelantarse en la carrera por JJ Gabriel.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Barcelona has offered a contract to JJ Gabriel.



His salary would be €2m per year and a signing fee, also a bonus based on his performances.



Real Madrid has also made an attractive offer to the teenager. pic.twitter.com/y2aXd5fYp6 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 12, 2026

Todo lo que necesitas saber sobre JJ Gabriel

Joseph Junior Andreou Gabriel, conocido futbolísticamente como JJ Gabriel, nació el 6 de octubre de 2010 en Inglaterra y se formó en las categorías inferiores del Manchester United. El juvenil se desempeña como delantero y extremo, posiciones desde las que rápidamente comenzó a llamar la atención por su desequilibrio y capacidad goleadora, hasta convertirse en una de las principales promesas de la cantera del conjunto inglés.

Manchester United U18 v Sabah U18: UEFA Youth League | Zohaib Alam/GettyImages

Con apenas 14 años, Gabriel debutó en la categoría Sub-18 y marcó dos goles en su estreno. Su progresión continuó durante la temporada 2025/26, cuando fue reconocido como Jugador de la Temporada de la Premier League Sub-18. Su rendimiento le valió además el apodo de “Kid Messi”.

Los otros clubes de Europa que estarían interesados en el jugador

Hasta el momento, se sabe que el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich también siguen sus movimientos, mientras que en Inglaterra el Chelsea aparece como una alternativa concreta. Según trascendió, los Blues estarían dispuestos a ofrecerle un proyecto de desarrollo progresivo antes de incorporarlo definitivamente a la dinámica del primer equipo.

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