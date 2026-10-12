El Barcelona ya habría realizado una interesante oferta por JJ Gabriel, del Manchester United
El Manchester United tiene, en JJ Gabriel, a una de las joyas juveniles más interesantes de los últimos años. Los principales equipos del mundo ya le han puesto los ojos encima, y, según informa The Touchline, el FC Barcelona ya hasta habría realizado una oferta para hacerse con los servicios del talentoso jugador.
Se habla de una propuesta por dos millones de euros al año, una interesante prima por fichaje y un bono con base en objetivos y rendimiento. El Manchester United seguro ya analiza la situación del futbolista inglés, intentando que la fuga de talento, si se da, no caiga en un rival directo de la Premier League, por eso tanto el Barcelona como el Real Madrid parecen adelantarse en la carrera por JJ Gabriel.
Todo lo que necesitas saber sobre JJ Gabriel
Joseph Junior Andreou Gabriel, conocido futbolísticamente como JJ Gabriel, nació el 6 de octubre de 2010 en Inglaterra y se formó en las categorías inferiores del Manchester United. El juvenil se desempeña como delantero y extremo, posiciones desde las que rápidamente comenzó a llamar la atención por su desequilibrio y capacidad goleadora, hasta convertirse en una de las principales promesas de la cantera del conjunto inglés.
Con apenas 14 años, Gabriel debutó en la categoría Sub-18 y marcó dos goles en su estreno. Su progresión continuó durante la temporada 2025/26, cuando fue reconocido como Jugador de la Temporada de la Premier League Sub-18. Su rendimiento le valió además el apodo de “Kid Messi”.
Los otros clubes de Europa que estarían interesados en el jugador
Hasta el momento, se sabe que el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich también siguen sus movimientos, mientras que en Inglaterra el Chelsea aparece como una alternativa concreta. Según trascendió, los Blues estarían dispuestos a ofrecerle un proyecto de desarrollo progresivo antes de incorporarlo definitivamente a la dinámica del primer equipo.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.