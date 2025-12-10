El Bayern Múnich está cerca de renovar el contrato de Serge Gnabry

Todo era alegría en el vestuario del Bayern Múnich tras el triunfo ante el Sporting Lisboa por Champions League por 3-1 luego de comenzar perdiendo.

Dejó atrás la derrota ante el líder Arsenal y a la espera de lo que hagan los dirigidos por Mikel Arteta, los bávaros lo alcanzaron en la cima de la tabla de clasificación de la UCL.

Uno de los grandes hacedores de la remontada fue Serge Gnabry, que en el minuto 66 logró el empate transitorio para el equipo que comanda el belga Vincent Kompany. Y justamente Gnabry es de los principales focos diarios que tiene la directiva bávara, ya que debe renovar contrato pronto, ya que en junio de 2026 expira el mismo entre las partes.

Ya en la previa, el propio atacante reconoció que las negociaciones para ampliarlo van por el buen camino. "Es una situación muy relajada. Estamos hablando. Veremos qué resulta. Hasta ahora ha sido positivo para ambas partes. Encaja", indicó.

Según cuenta Sky SportsDE, la propuesta del club de la capital alemana, válida hasta 2028, incluiría un salario ligeramente inferior al actual.

FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-SPORTING | ALEXANDRA BEIER/GettyImages

El director del Bayern Múnich, Max Eberl,: "Estamos intentando encontrar una solución con el presupuesto. Me refiero en general, no solo a Serge [Gnabry]. Esa es nuestra tarea. Ojalá encontremos la manera", explicó, y agregó: "Las negociaciones siguen en curso. Hicimos una oferta con la que el jugador pueda vivir".

En esta temporada 2025/2026 con el Bayern Múnich viene teniendo una gran labor, con 6 asistencias y 6 goles en 12 partidos. A lo largo de estas 8 temporadas con el club, donde llegó para la 2018-2019 proveniente del TSG 1899 Hoffenheim, tiene la tremenda cifra de 304 encuentros disputados y 98 gritos, consiguiendo 6 Bundesligas, 5 Supercopa de Alemania y 2 Copas de Alemania

