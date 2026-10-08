El Bayern Múnich estaría preparando una gran oferta para fichar a Dani Olmo
A pesar de que el mercado de fichajes de verano llegó a su fin desde ahora ya hay equipos que están pensando en el invierno para poder fortalecer sus filas. Tal parece que el Bayern Múnich de Alemania tiene claro que el español Dani Olmo del Barcelona de su país sería una contratación ideal.
De acuerdo al periodista turco Ekrem Konur, especialista en fichajes, El Gigante de Baviera iría por el campeón del mundo siempre y cuando se desprenda de algunas de sus figuras como el francés Michael Olise o Jamal Musiala.
Según la fuente, la cúpula del Barça no contempla remitirse a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros de su futbolista, pero sí evaluaría una venta a partir de los 80 o 90 mde, cifra superior a su valor de mercado actual, estimado en 60 mde.
Lo que agrada al club germano, dirgidio por el belga Vincent Kompany, es que el culé tiene creatividad y versatilidad, además puede jugar tanto de mediapunta como en cualquiera de las bandas, un perfil que se ajusta a sus necesidades.
Esta no es la primera vez que La Estrella del Sur busca el fichaje de Dani Olmo, pues antes de que este llegara al Barça militaba en el RB Leipzig de Alemania y se pujó fuertemente por sus servicios, sin lograr el objetivo.
Al mismo tiempo, Fussball News dice que clubes de la Premier League de Inglaterra como el Manchester City, el Manchester United, el Chelsea y el Arsenal le están dando seguimiento al ibérico de 28 años, sin que haya nada formal por ahora. A la vez, hay un fuerte interés del Al-Hilal de Arabia Saudita, incluso hasta tendría preparada una propuesta millonaria para convencerlo.
A pesar de todas estas versiones, el centrocampista tiene contrato con el Barça hasta el 2030, con el técnico alemán Hansi Flick conforme por su rendimiento, considerándolo indispensable en el esquema. Desde su arribo a La Masía, Dani Olmo registra 20 anotaciones y 20 asistencias.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.