El Bayern Múnich estaría preparando una gran oferta para fichar a Dani Olmo

A pesar de que el mercado de fichajes de verano llegó a su fin desde ahora ya hay equipos que están pensando en el invierno para poder fortalecer sus filas. Tal parece que el Bayern Múnich de Alemania tiene claro que el español Dani Olmo del Barcelona de su país sería una contratación ideal.

💥 En Alemania apuntan a un nuevo ofertón de 90 millones del Bayern por Dani Olmo



💰 El Bayern de Munich lidera el interés por el jugador de Terrassa de cara a los próximos mercados, según informa el periodista Ekrem Konur pic.twitter.com/9IeCPbt5dF — Diario SPORT (@sport) October 7, 2026

De acuerdo al periodista turco Ekrem Konur, especialista en fichajes, El Gigante de Baviera iría por el campeón del mundo siempre y cuando se desprenda de algunas de sus figuras como el francés Michael Olise o Jamal Musiala.



Según la fuente, la cúpula del Barça no contempla remitirse a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros de su futbolista, pero sí evaluaría una venta a partir de los 80 o 90 mde, cifra superior a su valor de mercado actual, estimado en 60 mde.



Lo que agrada al club germano, dirgidio por el belga Vincent Kompany, es que el culé tiene creatividad y versatilidad, además puede jugar tanto de mediapunta como en cualquiera de las bandas, un perfil que se ajusta a sus necesidades.

🚨#EXCL Bayern Munich are preparing a move for Barcelona’s talented Dani Olmo.



With Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Spurs & Al-Hilal monitoring, Barça demand €80M–€90M!



Full details via link! 👇@ekremkonur @fussball_news https://t.co/t7OeiV8LBw https://t.co/9tlF6nVfU9 pic.twitter.com/3nf8xuMSgl — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 7, 2026

Esta no es la primera vez que La Estrella del Sur busca el fichaje de Dani Olmo, pues antes de que este llegara al Barça militaba en el RB Leipzig de Alemania y se pujó fuertemente por sus servicios, sin lograr el objetivo.



Al mismo tiempo, Fussball News dice que clubes de la Premier League de Inglaterra como el Manchester City, el Manchester United, el Chelsea y el Arsenal le están dando seguimiento al ibérico de 28 años, sin que haya nada formal por ahora. A la vez, hay un fuerte interés del Al-Hilal de Arabia Saudita, incluso hasta tendría preparada una propuesta millonaria para convencerlo.



A pesar de todas estas versiones, el centrocampista tiene contrato con el Barça hasta el 2030, con el técnico alemán Hansi Flick conforme por su rendimiento, considerándolo indispensable en el esquema. Desde su arribo a La Masía, Dani Olmo registra 20 anotaciones y 20 asistencias.