El Benfica pierde a Prestianni para la vuelta ante el Real Madrid tras decisión disciplinaria de la UEFA

La UEFA anunció este martes la suspensión provisional de Gianluca Prestianni, futbolista del SL Benfica, tras la apertura de una investigación por presunto comportamiento discriminatorio durante el partido ante el Real Madrid CF, disputado el 17 de febrero por el play-off de eliminación directa de la Champions League 2025/2026.

El organismo designó a un Inspector de Ética y Disciplina para analizar lo sucedido en el encuentro de ida, y, a partir de un informe preliminar, el Comité de Control, Ética y Disciplina resolvió aplicar una sanción cautelar de un partido. La medida se basa en una presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario, vinculado a conductas discriminatorias.

Como consecuencia directa, el joven argentino no podrá disputar el próximo compromiso europeo de su equipo, que se jugará este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. La ausencia representa una baja sensible para el conjunto portugués en un cruce decisivo.

🚨 BREAKING: Gianluca Prestianni will NOT play against Real Madrid, suspended by UEFA.



Provisional suspension has been notified to Benfica today while investigation for the racism case with Vinicius Jr continues. pic.twitter.com/RCkasEyuEL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2026

La investigación se originó tras un supuesto insulto racista dirigido a Vinícius Júnior, una situación que habría ocurrido durante el encuentro en Lisboa. El delantero brasileño ha sido víctima de reiterados episodios de discriminación en distintas competiciones europeas, lo que ha puesto el foco nuevamente en la lucha contra el racismo en el fútbol.

Investigación abierta y posible sanción mayor

Desde la UEFA aclararon que la suspensión es provisional y no implica un fallo definitivo. El expediente continúa en curso y, una vez finalizado el proceso, los órganos disciplinarios podrían imponer sanciones adicionales, que incluyen más partidos de suspensión e incluso multas económicas.

Gianluca Prestianni y Vinicius Junior, Benfica v Real Madrid - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

El comunicado oficial subraya que la decisión adoptada no prejuzga la resolución final. Es decir, la medida cautelar responde a una evaluación inicial de los hechos, mientras se completa el análisis de pruebas y testimonios.

El caso vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad de jugadores y clubes ante cualquier manifestación discriminatoria, en un contexto donde la UEFA ha endurecido su postura y promete tolerancia cero frente a este tipo de conductas.

