Una de las máximas que ha predicado Xabi Alonso con el Real Madrid este torneo es que ningún jugador tendrá su lugar asegurado y es así que la rotación de futbolistas y los cambios en un partido surgen de esa forma. En esta ocasión le tocó a Vinicius Junior salir de cambio en esta edición de El Clásico, pero aparentemente esta decisión no fue de su total agrado.

El estratega español aprovechó una ventana de cambios en donde salió Federico Valverde por un golpe y ahí mismo le dio minutos a Rodrygo para que entrara por su compatriota, quien a su parecer estaba haciendo un buen partido y de ahí que se molestara al salir.

El brasileño se fue hacia la banca y ahí fue recibido por un integrante del cuerpo médico, pero Vini solo mostraba molestia y fue así que entre gritos, patadas a todo lo que encontraba, decidió irse directo al vestuario en una muestra de inconformidad por la decisión tomado por su director técnico.

Esta no es la primera vez que el delantero brasileño muestra un gesto de este tipo. En el partido contra el Espanyol, Vini reaccionó de manera similar al ser sustituido en la segunda mitad. En esa ocasión, Xabi Alonso mantuvo la calma y minimizó la importancia del gesto de la estrella merengue.

