El Betis pone la mira en una estrella más de la Liga MX

El Real Betis Balompié mantiene su radar encendido en la Liga MX y vuelve a colocar un nombre de peso sobre la mesa. Tras los movimientos recientes que lo vincularon con talentos del futbol mexicano, ahora el foco apunta directamente a Sergio Canales.

El mediocampista español, actualmente en Rayados de Monterrey, termina contrato en verano y todo indica que no habrá renovación. Ese escenario abre la puerta a un posible retorno a Europa, donde el Betis valora seriamente la posibilidad de una segunda etapa en el Benito Villamarín.

Canales dejó huella en Sevilla durante su primera etapa con el conjunto verdiblanco. Fue referente futbolístico, capitán y uno de los jugadores más determinantes en el proyecto que consolidó al equipo en competiciones europeas bajo la dirección de Manuel Pellegrini.

El contexto contractual juega a favor del Betis. Con vínculo hasta el verano y sin señales claras de extensión con Monterrey, el jugador quedaría libre para negociar su futuro. En Heliópolis entienden que se trata de una oportunidad de mercado atractiva.

Sin embargo, el cuadro andaluz no es el único interesado. Racing de Santander, club donde Canales inició su carrera profesional, también sigue de cerca la situación. El componente emocional pesa y en Cantabria sueñan con un regreso simbólico del futbolista formado en casa.

En Monterrey, mientras tanto, el panorama no es definitivo, pero sí complejo. Aunque Sergio ha sido pieza relevante en el esquema regiomontano, las negociaciones de renovación no han avanzado como se esperaba. La posibilidad de un cierre de ciclo comienza a tomar forma.

El Betis evalúa no solo el impacto deportivo, sino también el mensaje institucional. Recuperar a un jugador identificado con la afición reforzaría el proyecto deportivo y aportaría experiencia en un vestidor que combina juventud con nombres consolidados.

Para Canales, la decisión no será sencilla. Monterrey representa estabilidad y protagonismo en la Liga MX, pero el llamado de casa siempre tiene un peso especial. Además, regresar a España significaría reencontrarse con un entorno competitivo de alto nivel.

El mercado de verano será determinante. Si finalmente no renueva con Rayados, el Betis y Racing tendrán vía libre para intentar convencer al mediocampista. Lo cierto es que su futuro apunta a definirse en los próximos meses y el interés ya es real.