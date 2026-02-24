El bombazo que Cruz Azul alista para después del Mundial 2026 y que ilusiona a La Máquina

Cruz Azul atraviesa una sólida primera mitad en el torneo Clausura 2026; sin embargo, la directiva celeste ya trabaja en la planeación del próximo semestre. De acuerdo con diversos reportes periodísticos, la Máquina tiene en la mira a un futbolista mexicano que actualmente milita en Europa.

Se trata de César Montes, defensor que forma parte del FC Lokomotiv Moscú de la liga rusa y cuyo nombre ha comenzado a sonar con fuerza en La Noria. El zaguero podría regresar a la Liga MX una vez que concluya su participación con la selección mexicana en el Mundial de 2026.

Mexico v Uruguay - International Friendly | Azael Rodriguez/GettyImages

El ‘Cachorro’ se perfila como uno de los titulares en la zaga de la selección mexicana para el mundial, donde apuntaría a conformar la dupla central junto a Johan Vásquez.

Una vez concluida la justa mundialista, el defensor de 29 años vería con buenos ojos regresar al futbol mexicano, y Cruz Azul sería el club que actualmente toma la delantera en la carrera por ficharlo.

En La Noria buscan adelantarse a escenarios futuros, ante la posible salida de Gonzalo Piovi o Willer Ditta, por lo que la incorporación de un central con experiencia internacional y recorrido europeo encajaría en la planificación deportiva de la directiva cementera.

¿Se acaba el sueño europeo de César Montes?

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Formado en la cantera de Rayados de Monterrey, el zaguero dio el salto al futbol europeo en enero de 2023 para incorporarse al RCD Espanyol. Sin embargo, su etapa con los Periquitos fue complicada y terminó consumando el descenso apenas seis meses después.

En septiembre de ese mismo año, el ‘Cachorro’ fue transferido al Almería por una cifra cercana a los 14 millones de euros, convirtiéndose en una de las ventas más altas en la historia del club. No obstante, su paso por el conjunto rojiblanco tampoco cumplió con las expectativas y sumó su segundo descenso consecutivo en LaLiga.

Finalmente, en septiembre de 2024, el central mexicano firmó con el FC Lokomotiv Moscú, institución en la que ha logrado mayor continuidad y estabilidad en su carrera.

En caso de aceptar la propuesta de la Máquina Celeste, Montes pondría fin a su aventura en el futbol europeo apenas tres años después de haber iniciado ese desafío.