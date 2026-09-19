El Brighton frena al Arsenal y pone fin a su histórica racha de triunfos

Tropezón no es caída o, por lo menos, eso espera Mikel Arteta. El Arsenal no pudo exprimir su buen arranque en la Premier League y perdió 3-0 ante el Brighton en el Falmer Stadium. Los Gunners llegaban con nueve victorias consecutivas, pero esa racha terminó de manera abrupta este sábado.

Las Gaviotas venían de marcar cinco goles contra el Coventry City y de eliminar al Manchester United de la Carabao Cup con una remontada 3-2 en Old Trafford. Ahora, contra el vigente campeón de la liga inglesa volvió a desplegar su fútbol y alcanzó los 11 tantos en sus últimos tres compromisos.

El equipo de Fabian Hürzeler empezó el partido con el pie derecho y complicó al Arsenal desde los primeros minutos. David Raya tuvo que intervenir para evitar el gol de Charalampos Kostoulas, en una primera parte en la que los Gunners tardaron en encontrar espacios cerca del área rival.

La apertura del marcador llegó a los 31 minutos. Pascal Gross recibió fuera del área y sacó un remate bajo que pegó en el poste antes de ingresar. Los visitantes tuvieron una oportunidad para empatar cerca del descanso, cuando un intento de Martin Odegaard terminó dejando la pelota a disposición de Bukayo Saka, pero el inglés no consiguió aprovecharla.

We go again after the international break. pic.twitter.com/tULXRovWmZ — Arsenal (@Arsenal) September 19, 2026

De esa acción, Bart Verbruggen inició un contragolpe y Kostoulas avanzó hasta rematar y el 2-0 llevó al conjunto local al entretiempo con ventaja.

Arteta decidió regresar al campo de juego con los mismos once futbolistas y el partido no cambió de dueño. A los 57 minutos, Gross ejecutó un córner y Chema Andres apareció en el segundo palo para marcar de cabeza el 3-0.

Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Clive Rose/GettyImages

Fue la primera derrota del Arsenal en la Premier desde abril y también el final de una seguidilla de nueve triunfos. Sumado a esto, el dato que los Gunners no perdían un partido de liga por tres goles o más desde mayo de 2023. Casualidad que el rival de esa jornada también había sido el Brighton, con idéntico resultado.

Los Gunners ahora quedaron segundos en la tabla por diferencia de gol y con un partido más que el Manchester City, que recibirá al Sunderland este domingo. Después del parón internacional, el equipo de Arteta volverá a competir el sábado 10 de octubre contra el Leeds por la Premier.