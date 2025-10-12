El brillante inicio de temporada de Arda Güler
El Mundial de Clubes y la llegada de Xabi Alonso le renovaron la confianza a Arda Güler y el Real Madrid está disfrutando de su mejor versión desde su llegada a la Casa Blanca.
El futbolista turco está afianzado en el primer equipo y ha logrado aprovechar los minutos que le toca jugar.
Los números respaldan lo dicho anteriormente: en lo que va de campaña, entre el Merengue y la selección turca, Arda suma 11 G/A, combinando goles y asistencias. En la gran victoria del pasado sábado ante Bulgaria por 6-1, el chico del Real Madrid dio dos asistencias y marcó un gol.
Nacido el 25 de febrero de 2005, el oriundo de Ankara tuvo un ascenso meteórico fichando con el Real Madrid a los 18 años a cambio de 20 millones de euros fijos, diez en variables y un porcentaje de una futura venta en favor del Fenerbahce, club turco donde hizo gran parte de sus formativas y llegó a debutar en la máxima categoría.
En el primer equipo del Fenerbahce llegó a jugar 51 partidos, en los que anotó nueve goles y brindó doce asistencias, algo tremendamente meritorio para un canterano de tan corta edad en un club tan competitivo como ese.
Desde su desembarco en el Merengue, acumula 71 encuentros con 15 goles e igual cantidad de asistencias, además de haber levantado trofeos importantes como la UEFA Champions League y la Copa Intercontinental de la FIFA.
En la selección mayor de Turquía ya lleva 24 partidos jugados con seis asistencias y misma cantidad de goles, demostrando así que es el gran futuro de ese combinado nacional. El camino será largo y para nada sencillo, pero los turcos tendrán a Arda como bandera para concretar la ilusión de volver a jugar una Copa del Mundo luego de 24 años, cuando consiguieron un brillante cuarto puesto en Corea-Japón 2002.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo