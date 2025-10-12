El brillante inicio de temporada de Arda Güler

El Mundial de Clubes y la llegada de Xabi Alonso le renovaron la confianza a Arda Güler y el Real Madrid está disfrutando de su mejor versión desde su llegada a la Casa Blanca.



El futbolista turco está afianzado en el primer equipo y ha logrado aprovechar los minutos que le toca jugar.

Los números respaldan lo dicho anteriormente: en lo que va de campaña, entre el Merengue y la selección turca, Arda suma 11 G/A, combinando goles y asistencias. En la gran victoria del pasado sábado ante Bulgaria por 6-1, el chico del Real Madrid dio dos asistencias y marcó un gol.

❤️🇹🇷 11 G/A this season for club and country delivered by Arda Güler.



Two assists, one goal for Turkey tonight. pic.twitter.com/cAdumrz6cc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2025

Nacido el 25 de febrero de 2005, el oriundo de Ankara tuvo un ascenso meteórico fichando con el Real Madrid a los 18 años a cambio de 20 millones de euros fijos, diez en variables y un porcentaje de una futura venta en favor del Fenerbahce, club turco donde hizo gran parte de sus formativas y llegó a debutar en la máxima categoría.

En el primer equipo del Fenerbahce llegó a jugar 51 partidos, en los que anotó nueve goles y brindó doce asistencias, algo tremendamente meritorio para un canterano de tan corta edad en un club tan competitivo como ese.

Slovacko v Fenerbahce - Europe League Third qualifying round | dia images/GettyImages

Desde su desembarco en el Merengue, acumula 71 encuentros con 15 goles e igual cantidad de asistencias, además de haber levantado trofeos importantes como la UEFA Champions League y la Copa Intercontinental de la FIFA.

En la selección mayor de Turquía ya lleva 24 partidos jugados con seis asistencias y misma cantidad de goles, demostrando así que es el gran futuro de ese combinado nacional. El camino será largo y para nada sencillo, pero los turcos tendrán a Arda como bandera para concretar la ilusión de volver a jugar una Copa del Mundo luego de 24 años, cuando consiguieron un brillante cuarto puesto en Corea-Japón 2002.