El brutal registro que puede alcanzar Lamine Yamal ante el Real Oviedo

El FC Barcelona se enfrentará este domingo a Real Oviedo con la necesidad de ganar para recuperar la cima de la clasificación de LaLiga, la cual fue arrebatada por el Real Madrid el pasado sábado. El equipo de Flick, con un partido menos que los blancos, irá con todo frente a su rival para hacerse de los tres puntos.

Uno de los protagonistas de la jornada puede ser Lamine Yamal, que está a las puertas de marcar un registro impresionante a su corta edad: si participa de un gol, llegará a los 100 G+A (goles + asistencias) en su carrera incluyendo partidos con el FC Barcelona y la selección de España.

En el acumulado, con la camiseta del Barça lleva 35 goles y 46 asistencias en 131 partidos jugados, mientras que con la Roja acumula 23 apariciones, seis tantos y 12 pases gol. Todo esto parece normal para un futbolista de élite, pero se convierte en una cifra totalmente extraterrestre al tratarse de un chico de tan solo 18 años.

Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del Rey | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Su debut en el primer equipo del FC Barcelona fue el 29 de abril del 2023, cuando ingresó en el minuto 83' de la victoria por 4-0 ante el Real Betis por la jornada 32 de LaLiga 2022/23. En esa oportunidad, saltó al campo de juego del Camp Nou para reemplazar a Gavi.

En total lleva cinco títulos con el FC Barcelona y una Eurocopa ganada con España en el verano del 2024 en Alemania, aunque su ilusión más grande está por llegar: en junio disputará su primer Mundial, con su selección llegando a la cita en Norteamérica como una de las máximas candidatas a la gloria.

Además, a fines de marzo disputará la Finalissima contra la Argentina de Leo Messi y compañía en Qatar, tierra que vio a la Albiceleste consagrarse campeona del mundo por tercera vez en su historia en diciembre de 2022.