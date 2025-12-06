El calendario de Estados Unidos en el Mundial 2026: lista completa de partidos, horarios y sedes
Tras la celebración del sorteo en Washington D.C., la selección de Estados Unidos, una de las anfitrionas, junto a México y Canadá, ya conoce su camino durante la fase de grupos del Mundial 2026.
Liderado por la estrella del AC Milan, Christian Pulisic, y el entrenador argentino Mauricio Pochettino, el equipo nacional de las Barras y las Estrellas aspira a prolongar su participación como local en el máximo certamen de FIFA, tras finalizar el 2025 con cinco victorias consecutivas.
Al momento del sorteo, Estados Unidos ocupaba el puesto 14 en el ranking de la propia FIFA y estaba ubicada en el Bombo 1, por lo que evitaba, de entrada, a varios de los mejores países en la fase inicial de la magna cita, al margen de que uno de sus tres rivales no se conocerá hasta marzo, cuando se realice el repechaje.
De ese modo, el Team USA apareció como cabeza del Grupo D, el cual compartirá con Paraguay, Australia y el ganador del Repechaje Europeo C, donde participarán Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.
Calendario de la selección de Estados Unidos en fase de grupos Mundial 2026
Fecha
Partido
Sede
Hora (Este US)
12 de junio de 2026
Estados Unidos vs. Paraguay
SoFi Stadium, Inglewood, California
21hs
19 de junio de 2026
Estados Unidos vs. Australia
Lumen Field, Seattle, Washington
15hs
25 de junio de 2026
Ganador Repechaje Europeo C vs. Estados Unidos
SoFi Stadium, Inglewood, California
22hs
¿Cómo clasificó la selección de Estados Unidos a la Copa del Mundo 2026?
La selección estadounidense obtuvo su boleto automático al Mundial como co-anfitriona, junto con México y Canadá, motivo por el que quedó en el Bombo 1, garantizando que no se enfrentaría en la fase de grupos a naciones mejor clasificadas en el ranking.
¿Dónde jugaría Estados Unidos sus partidos de eliminación directa en el Mundial?
A diferencia de México y Canadá, la escuadra nacional estadounidense jugaría todos sus compromisos de la Copa del Mundo en su territorio.
Claro está, hay varios caminos diferentes que podrían seguir los entrenados por Pochettino, dependiendo de su posición en la fase de grupos o de si son capaces de ganar el segmento D en dicha competición.
Camino de Estados Unidos hacia la final si gana el Grupo D
- Ronda de 32: Levi's Stadium, Santa Clara, California.
- Ronda de 16: Lumen Field, Seattle, Washington.
- Cuartos de final: SoFi Stadium, Inglewood, California.
- Semifinal: AT&T Stadium, Arlington, Texas.
- Final: MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (comercialmente, New York).
Camino de Estados Unidos hacia la final si queda segundo del Grupo D
- Ronda de 32: AT&T Stadium, Arlington, Texas.
- Ronda de 16: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.
- Cuartos de final: Arrowhead Stadium, Kansas Coty, Missouri.
- Semifinal: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.
- Final: MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (comercialmente, New York).
Camino de Estados Unidos hacia la final si queda tercero del Grupo D y clasifica
- Ronda de 32: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts o MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (comercialmente, New York) o Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri.
- Ronda de 16: por confirmar.
- Cuartos de final: por confirmar.
- Semifinal: AT&T Stadium, Arlington, Texas o Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.
- Final: MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (comercialmente, New York).
