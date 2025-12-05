Así quedarían los cruces de dieciseisavos de final del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial

El Kennedy Center de Washington D.C. se vistió de gala para escenificar el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, el primero en la historia que tendrá tres países como sede.

En efecto, la luminaria de los New York Yankees en MLB, Aaron Judge, igual que el mítico ex mariscal de campo en la NFL, Tom Brady, y el antiguo pívot y leyenda de la NBA, Shaquille O'Neal, fueron los encargados de sacar las "bolitas" con las que se conocieron los grupos de la primera ronda del magno evento organizado por FIFA, el cual se disputará el próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá.

De hecho, el mayor evento del balompié universal contará con 104 partidos por primera ocasión, lo que traerá como consecuencia que una vez finalizada la fase inicial, clasificarán 32 selecciones a unos inusuales dieciseisavos de final, previo a los ya tradicionales octavos, cuartos, semis y el gran partico cumbre para dirimir al campeón.

La campeona Argentina tendría un duro cruce en dieciseisavos de final del Mundial 2026, según la IA | Julian Finney/GettyImages

¿Cómo quedarían los dieciseisavos de final del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial?

De ese modo, la IA se encargó de hacer una predicción acerca de cómo finalizará la fase de grupos y cuáles serán los emparejamientos de los dieciseisavos.

Pues la Inteligencia Artificial vaticina que el primer choque de la ronda de 32 será el 28 de junio entre Dinamarca, quien terminaría segunda en el Grupo A, luego de ganar el Repechaje Europeo D, contra Italia, dueña de la segunda posición en el B, aunque primero tendrá que conquistar el Repechaje A de la propia UEFA.

Un día después se realizarían tres partidos de esta etapa, empezando por el campeón del Grupo E, que sería Alemania, versus el tercero del A, Corea del Sur.



Seguidamente Países Bajos, dueño del segmento F, chocaría ante Marruecos, segundo del C, y para concluir, Brasil, eventual dominador del mismo C, rivalizaría frente a la Polonia de Robert Lewandowski, quien tras imponerse en el Repechaje Europeo B, finalizaría segunda en el Grupo F.

Ya el 30 de junio, la ganadora del Grupo I, en teoría y según la IA, la Francia de Kylian Mbappé, mediría fuerzas versus la tercera del D, Paraguay; a la vez que el segundo lugar de la llave E, Ecuador, se toparía con la Noruega de Erling Haaland, segunda del I. Por último en dicha jornada, un México que debería llevarse el segmento A, buscaría su pase a octavos de final ante el tercero del C, Escocia.

Mbappé y Francia deberían ganar su grupo en el Mundial 2026 y llegar hasta las instancias finales | Visionhaus/GettyImages

El primer día de julio en 2026 también traerá tres duelos de Copa del Mundo, ya que Inglaterra, siempre que imponga su poderío en el Grupo L, chocaría contra Argelia, el tercero del J, previo a que, quien finalizaría en la cima del D, Estados Unidos, accionaría frente al tercero del B, Canadá, en un clásico de Norteamérica y un eventual duelo entre dos de los tres anfitriones de la competición.



La jornada en cuestión culminará con el compromiso entre la nación que salga airosa de la llave G, en teoría Bélgica, y la tercera de la H, Arabia Saudita.

Mientras tanto, el 2 de julio continuarán los dieciseisavos de final, cuando el segundo del segmento K, Colombia (de acuerdo a la IA), enfrente al segundo del L, Croacia. De igual forma, el vencedor del H, la favorita España, buscaría meterse en octavos a costa del segundo del J, Austria; panorama similar al del mejor del B, Suiza, quien encararía al tercer puesto del E, Costa de Marfil.

Por último, la ronda de 32 del Mundial 2026 cerrará actividades el 3 de julio con otros tres cotejos: de inicio, la dueña del Grupo J, la monarca defensora del planeta, Argentina, probablemente con Leo Messi en el césped, contra su eterno rival del Río de La Plata, Uruguay, siempre que culmine segunda en el H. Seguidamente, la Portugal de Cristiano Ronaldo, acreedora del H, frente a la tercera del I, Senegal, antes de que el segundo del D, Turquía, eventual dueño del Repechaje Europeo C, choque versus el segundo del G, Egipto.

Así quedarían las posiciones en la fase de grupos del Mundial según la IA

GRUPO A

Selección Posición México 1 Repechaje Europeo D (Dinamarca) 2 Coreal del Sur 3 Sudáfrica 4

GRUPO B

Selección Posición Suiza 1 Repechaje Europeo A (Italia) 2 Canadá 3 Qatar 4

GRUPO C

Selección Posición Brasil 1 Marruecos 2 Escocia 3 Haití 4

GRUPO D

Selección Posición Estados Unidos 1 Repechaje Europeo C (Turquía) 2 Paraguay 3 Australia 4

GRUPO E

Selección Posición Alemania 1 Ecuador 2 Costa de Marfil 3 Curazao 4

GRUPO F

Selección Posición Países Bajos 1 Repechaje Europeo B (Polonia) 2 Japón 3 Túnez 4

GRUPO G

Selección Posición Bélgica 1 Egipto 2 Irán 3 Nueva Zelanda 4

GRUPO H

Selección Posición España 1 Uruguay 2 Arabia Saudita 3 Cabo Verde 4

GRUPO I

Selección Posición Francia 1 Noruega 2 Senegal 3 Repechaje FIFA 2 (Bolivia) 4

GRUPO J

Selección Posición Argentina 1 Austria 2 Argelia 3 Jordania 4

GRUPO K

Selección Posición Portugal 1 Colombia 2 Repechaje FIFA 1 (Jamaica) 3 Uzbekistán 4

GRUPO L

Selección Posición Inglaterra 1 Croacia 2 Ghana 3 Panamá 4

Así quedarían los cruces de 16avos de final según la IA

Dinamarca vs Italia

Alemania vs Corea del Sur

Países Bajos vs Marruecos

Brasil vs Polonia

Francia vs Paraguay

Ecuador vs Noruega

México vs Escocia

Inglaterra vs Argelia

Estados Unidos vs Canadá

Bélgica vs Arabia Saudita

Colombia vs Croacia

España vs Austria

Suiza vs Costa de Marfil

Argentina vs Uruguay

Portugal vs Senegal

Turquía vs Egipto

