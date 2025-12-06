El calendario de México en el Mundial 2026: lista completa de partidos, horarios y sedes

Una vez escenificado el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, la selección de México ya conoce su destino, de entrada, en el mayor certamen del fútbol universal.

Es que El Tri intentará volver a las etapas de eliminación directa de la anhelada justa veraniega, recordando que arribó a cuartos de final en 1986, también como local, y pisó los octavos de modo corrido entre 1994 y 2018, previo a quedar apeado en la primera ronda en Qatar 2022.

En consecuencia, la escuadra nacional azteca será cabeza de serie en el Grupo A, mismo que compartirá con una Sudáfrica contra la que ya disputó el encuentro inaugural de la cita de 2010, así como con Corea del Sur y el ganador del Repechaje D de UEFA, que disputarán Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Javier Aguirre y el cuerpo técnico de México saben que necesitan trascender en el Mundial 2026 | Roger Wimmer/ISI Photos/GettyImages

A raíz de un sorteo favorable, es evidente que México está obligado a pasar de fase de grupos, aunado a contar con la calidad suficiente para superar la ronda de 32 y situarse al menos en octavos de final, recordando que nunca ha accionado en cinco desafíos en un mismo Mundial (en el 86 se avanzaba directamente desde la primera ronda hasta los cuartos), lo que significa otro objetivo a cumplir para el veterano seleccionador Javier Aguirre.

Calendario de la selección de México en fase de grupos Mundial 2026

Fecha Partido Sede Hora (Este US) 11 de junio de 2026 México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México 15hs 18 de junio de 2026 México vs. Corea del Sur Estadio Akron, Guadalajara 21hs 24 de junio de 2026 México vs. Ganador Repechaje Europeo D Estadio Azteca, Ciudad de México 21hs

¿Cómo clasificó la selección de México a la Copa del Mundo 2026?

El Tri se clasificó automáticamente a la venidera Copa del Mundo como uno de los tres países anfitriones, junto a Estados Unidos y Canadá.

De igual forma, semejante condición le otorgó a la poderosa nación latinoamericana la ventaja de integrar el Bombo 1 del sorteo, evitando así cualquier posible enfrentamiento en la fase de grupos contra selecciones mejor clasificadas en el ranking.

¿Dónde jugaría México sus partidos de eliminación directa en el Mundial?

El camino de México a través de las rondas de eliminación directa del Mundial dependerá completamente de su lugar en la fase inicial.

México ganó la Copa de Oro 2025 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Si los entrenados por El Vasco Aguirre terminan ganando el Grupo A, disputarán los dieciseisavos de final y posiblemente los octavos en su bastión por excelencia: el Estadio Azteca de Ciudad de México.

No obstante, de clasificar en segundo o tercer puesto en el citado segmento, El Tri se vería obligado a viajar al norte y jugar la totalidad de las etapas conocidas como "mata mata" en Estados Unidos, donde de por sí se disputarán todos los cotejos del torneo a partir de cuartos de final.

Camino de México hacia la final si gana el Grupo A

Ronda de 32: Estadio Azteca, Ciudad de México.

Ronda de 16: Estadio Azteca, Ciudad de México.

Cuartos de final: Hard Rock Stadium, Miami, Florida.

Semifinal: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

Final: MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (comercialmente, New York).

Camino de México hacia la final si queda segundo del Grupo A

Ronda de 32: SoFi Stadium, Inglewood, California.

Ronda de 16: NRG Stadium, Houston, Texas.

Cuartos de final: NRG Stadium, Houston, Texas.

Semifinal: AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Final: MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (comercialmente, New York).

Camino de México hacia la final si queda tercero del Grupo A y clasifica

Ronda de 32: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts o Lumen Field, Seattle, Washington.

Ronda de 16: por confirmar.

Cuartos de final: por confirmar.

Semifinal: AT&T Stadium, Arlington, Texas o Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

Final: MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (comercialmente, New York).

