El calendario con los 5 próximos encuentros del Arsenal tras enfrentar al Brujas

El Arsenal tiene ganas de escribir la gran historia en esta temporada. A pesar de las múltiples lesiones, lograron derrotar 3-0 al Brujas y seguir con el gran momento de este 2025.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta intentará en el mes de diciembre y el inicio del 2026 continuar por el camino de un año futbolístico que podría ser histórico, intentando mantener el liderato de la Premier League y también con su invicto en cinco presentaciones con apenas un gol recibido en la UEFA Champions League.

Arsenal vs Wolves, jornada 16 de la Premier League

Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

El tan ansiado regreso a casa llegará para medirse a los Wolves, en el apretado calendario de diciembre. Como es una constante, para ser campeón, un equipo debe tener un plantel amplio para enfrentar la gran cantidad de partidos que hay en el cierre de 2025.

13/12/25: Arsenal vs Wolves- Premier League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Everton vs Arsenal, jornada 17 de la Premier League

Everton v Nottingham Forest - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El camino será duro, sobre todo por la visita que tienen en calendario contra el Everton, un equipo que suele crecerse en casa. Si quieren mantener la punta de la Premier League deben salir con las manos llenas de esta visita.

20/12/25: Everton vs Arsenal- Premier League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Arsenal vs Crystal Palace, cuartos de final de la Copa de la Liga

FBL-ENG-PR-FULHAM-CRYSTAL PALACE | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Los líderes recibirán a un equipo irregular pero que sueña con pelear en meterse en Europa y aunque hoy tiene muchos equipos en el medio, está a dos puntos de esa zona de privilegio.

23/12/25: Arsenal vs Crystal Palace - cuartos de final de la Copa de la Liga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Arsenal vs Brighton, jornada 18 de la Premier League

FBL-ENG-PR-BRIGHTON-WEST HAM | GLYN KIRK/GettyImages

Los dirigidos por Fabian Hürzeler serán el anteúltimo partido del 2025 para los de Arteta. Están peleando por clasificar a una copa europea para la próxima temporada, por lo que son un rival de temer, más allá del buen andar de los Gunners.

27/12/25: Arsenal vs Brighton - Premier League (10:00 USA, 9:00 MEX, 16:00 ESP)

Aston Villa vs Arsenal, jornada 19 de la Premier League

Aston Villa v Arsenal - Premier League | Neville Williams/GettyImages

El último partido del 2025 no podía ser de mayor riesgo: ante el tercero (al menos actualmente) y con posibilidad de arrebatarle el liderato, ya que solo los separan 3 puntos de diferencia. Los de Unai Emery son la revelación de la temporada y siguen de cerca al City y al líder londinense.

30/12/25: Aston Villa vs Arsenal - Premier League (15:15 USA, 14:15 MEX, 21:15 ESP)