El fixture completo de la fase de liga de la Champions League 2025/26

Los clubes de toda Europa buscan destronar al Paris Saint-Germain como campeón del continente
Tras el sorteo del jueves para la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-26, la UEFA ha confirmado las fechas de las ocho jornadas de partidos.

El Arsenal comienza su campaña como visitante contra el Athletic Club antes de recibir al Olympiacos y al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium. Se enfrentan a duras pruebas contra el Bayern de Múnich y el Inter, pero la afición de los Gunners estará encantada de ver un final de fase liguera relativamente favorable contra el Kairat Almaty.

En cuanto al Chelsea, los Blues se enfrentan a la difícil tarea de comenzar su fase liguera como visitantes contra el Bayern de Múnich. El Benfica, el Ajax y el Barcelona se verán las caras en Stamford Bridge antes de lo que podría ser un tenso final contra el Nápoles.

El Nápoles será el primer rival del Manchester City y el equipo de Pep Guardiola protagonizará uno de los partidos más destacados de esta fase cuando viaje para enfrentarse al Real Madrid en la sexta jornada.

El City no es la única amenaza de la Premier League para el Real Madrid , que se enfrentará al Liverpool en Anfield en noviembre cinco semanas antes. Los Blancos terminan la fase a domicilio contra el Benfica.

El Liverpool tiene sus propios partidos complicados que afrontar. El Atlético de Madrid es el primero en el calendario y el Inter también juega en la sexta jornada, pero Arne Slot confía en terminar con una victoria en casa contra el Qarabağ.

El encuentro del Barcelona contra el Newcastle United es uno de los encuentros estrella de la primera jornada, y las cosas no se pondrán fáciles para el equipo de Hansi Flick cuando se enfrente al Paris Saint-Germain. El vigente campeón de La Liga también deberá enfrentarse al Chelsea en la quinta jornada.

Jornada 1

Fecha

Partido

Septiembre 16

Athletic Club vs. Arsenal

Septiembre 16

PSV Eindhoven vs. Union SG

Septiembre 16

Juventus vs. Borussia Dortmund

Septiembre 16

Real Madrid vs. Marseille

Septiembre 16

Benfica vs. Qarabağ

Septiembre 16

Tottenham vs. Villarreal

Septiembre 17

Olympiacos vs. Pafos

Septiembre 17

Slavia Praha vs. Bodø/Glimt

Septiembre 17

Ajax vs. Inter

Septiembre 17

Bayern Munich vs. Chelsea

Septiembre 17

Liverpool vs. Atlético Madrid

Septiembre 17

PSG vs. Atalanta

Septiembre 18

Club Brugge vs. Monaco

Septiembre 18

Copenhagen vs. Bayer Leverkusen

Septiembre 18

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray

Septiembre 18

Man City vs. Napoli

Septiembre 18

Newcastle vs. Barcelona

Septiembre 18

Sporting CP vs. Kairat Almaty

Jornada 2

Fecha

Partido

Septiembre 30

Atalanta vs. Club Brugge

Septiembre 30

Kairat Almaty vs. Real Madrid

Septiembre 30

Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt

Septiembre 30

Chelsea vs. Benfica

Septiembre 30

Inter vs. Slavia Praha

Septiembre 30

Bodø/Glimt vs. Tottenham

Septiembre 30

Galatasaray vs. Liverpool

Septiembre 30

Marseille vs. Ajax

Septiembre 30

Pafos vs. Bayern Munich

Octubre 1

Qarabağ vs. Copenhagen

Octubre 1

Union SG vs. Newcastle

Octubre 1

Arsenal vs. Olympiacos

Octubre 1

Monaco vs. Man City

Octubre 1

Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven

Octubre 1

Borussia Dortmund vs. Athletic Club

Octubre 1

Barcelona vs. PSG

Octubre 1

Napoli vs. Sporting CP

Octubre 1

Villarreal vs. Juventus

Jornada 3

Fecha

Partido

Octubre 21

Barcelona vs. Olympiacos

Octubre 21

Kairat Almaty vs. Pafos

Octubre 21

Arsenal vs. Atlético Madrid

Octubre 21

Bayer Leverkusen vs. PSG

Octubre 21

Copenhagen vs. Borussia Dortmund

Octubre 21

Newcastle vs. Benfica

Octubre 21

PSV Eindhoven vs. Napoli

Octubre 21

Union SG vs. Inter

Octubre 21

Villarreal vs. Man City

Octubre 22

Athletic Club vs. Qarabağ

Octubre 22

Galatasaray vs. Bodø/Glimt

Octubre 22

Monaco vs. Tottenham

Octubre 22

Atalanta vs. Slavia Praha

Octubre 22

Chelsea vs. Ajax

Octubre 22

Eintracht Frankfurt vs. Liverpool

Octubre 22

Bayern Munich vs. Club Brugge

Octubre 22

Real Madrid vs. Juventus

Octubre 22

Sporting CP vs. Marseille

Jornada 4

Fecha

Partido

Noviembre 4

Slavia Praha vs. Arsenal

Noviembre 4

Napoli vs. Eintracht Frankfurt

Noviembre 4

Atlético Madrid vs. Union SG

Noviembre 4

Bodø/Glimt vs. Monaco

Noviembre 4

Juventus vs. Sporting CP

Noviembre 4

Liverpool vs. Real Madrid

Noviembre 4

Olympiacos vs. PSV Eindhoven

Noviembre 4

PSG vs. Bayern Munich

Noviembre 4

Tottenham vs. Copenhagen

Noviembre 5

Pafos vs. Villarreal

Noviembre 5

Qarabağ vs. Chelsea

Noviembre 5

Ajax vs. Galatasaray

Noviembre 5

Club Brugge vs. Barcelona

Noviembre 5

Inter vs. Kairat Almaty

Noviembre 5

Man City vs. Borussia Dortmund

Noviembre 5

Newcastle vs. Athletic Club

Noviembre 5

Marseille vs. Atalanta

Noviembre 5

Benfica vs. Bayer Leverkusen

Jornada 5

Fecha

Partido

Noviembre 25

Ajax vs. Benfica

Noviembre 25

Galatasaray vs. Union SG

Noviembre 25

Borussia Dortmund vs. Villarreal

Noviembre 25

Chelsea vs. Barcelona

Noviembre 25

Bodø/Glimt vs. Juventus

Noviembre 25

Man City vs. Bayer Leverkusen

Noviembre 25

Marseille vs. Newcastle

Noviembre 25

Slavia Praha vs. Athletic Club

Noviembre 25

Napoli vs. Qarabağ

Noviembre 26

Copenhagen vs. Kairat Almaty

Noviembre 26

Pafos vs. Monaco

Noviembre 26

Arsenal vs. Bayern Munich

Noviembre 26

Atlético Madrid vs. Inter

Noviembre 26

Eintracht Frankfurt vs. Atalanta

Noviembre 26

Liverpool vs. PSV Eindhoven

Noviembre 26

Olympiacos vs. Real Madrid

Noviembre 26

PSG vs. Tottenham

Noviembre 26

Sporting CP vs. Club Brugge

Jornada 6

Fecha

Partido

Diciembre 9

Kairat Almaty vs. Olympiacos

Diciembre 9

Bayern Munich vs. Sporting CP

Diciembre 9

Monaco vs. Galatasaray

Diciembre 9

Atalanta vs. Chelsea

Diciembre 9

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt

Diciembre 9

Inter vs. Liverpool

Diciembre 9

PSV Eindhoven vs. Atlético Madrid

Diciembre 9

Union SG vs. Marseille

Diciembre 9

Tottenham vs. Slavia Praha

Diciembre 10

Qarabağ vs. Ajax

Diciembre 10

Villarreal vs. Copenhagen

Diciembre 10

Athletic Club vs. PSG

Diciembre 10

Bayer Leverkusen vs. Newcastle

Diciembre 10

Borussia Dortmund vs. Bodø/Glimt

Diciembre 10

Club Brugge vs. Arsenal

Diciembre 10

Juventus vs. Pafos

Diciembre 10

Real Madrid vs. Man City

Diciembre 10

Benfica vs. Napoli

Jornada 7

Fecha

Partido

Enero 20

Kairat Almaty vs. Club Brugge

Enero 20

Bodø/Glimt vs. Man City

Enero 20

Copenhagen vs. Napoli

Enero 20

Inter vs. Arsenal

Enero 20

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Enero 20

Real Madrid vs. Monaco

Enero 20

Sporting CP vs. PSG

Enero 20

Tottenham vs. Borussia Dortmund

Enero 20

Villarreal vs. Ajax

Enero 21

Galatasaray vs. Atlético Madrid

Enero 21

Qarabağ vs. Eintracht Frankfurt

Enero 21

Atalanta vs. Athletic Club

Enero 21

Chelsea vs. Pafos

Enero 21

Bayern Munich vs. Union SG

Enero 21

Juventus vs. Benfica

Enero 21

Newcastle vs. PSV Eindhoven

Enero 21

Marseille vs. Liverpool

Enero 21

Slavia Praha vs. Barcelona

Jornada 8

Fecha

Partido

Enero 28

Ajax vs. Olympiacos

Enero 28

Arsenal vs. Kairat Almaty

Enero 28

Monaco vs. Juventus

Enero 28

Athletic Club vs. Sporting CP

Enero 28

Atlético Madrid vs. Bodø/Glimt

Enero 28

Bayer Leverkusen vs. Villarreal

Enero 28

Borussia Dortmund vs. Inter

Enero 28

Club Brugge vs. Marseille

Enero 28

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham

Enero 28

Barcelona vs. Copenhagen

Enero 28

Liverpool vs. Qarabağ

Enero 28

Man City vs. Galatasaray

Enero 28

Pafos vs. Slavia Praha

Enero 28

PSG vs. Newcastle

Enero 28

PSV Eindhoven vs. Bayern Munich

Enero 28

Union SG vs. Atalanta

Enero 28

Benfica vs. Real Madrid

Enero 28

Napoli vs. Chelsea

