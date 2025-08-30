El fixture completo de la fase de liga de la Champions League 2025/26
Tras el sorteo del jueves para la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-26, la UEFA ha confirmado las fechas de las ocho jornadas de partidos.
El Arsenal comienza su campaña como visitante contra el Athletic Club antes de recibir al Olympiacos y al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium. Se enfrentan a duras pruebas contra el Bayern de Múnich y el Inter, pero la afición de los Gunners estará encantada de ver un final de fase liguera relativamente favorable contra el Kairat Almaty.
En cuanto al Chelsea, los Blues se enfrentan a la difícil tarea de comenzar su fase liguera como visitantes contra el Bayern de Múnich. El Benfica, el Ajax y el Barcelona se verán las caras en Stamford Bridge antes de lo que podría ser un tenso final contra el Nápoles.
El Nápoles será el primer rival del Manchester City y el equipo de Pep Guardiola protagonizará uno de los partidos más destacados de esta fase cuando viaje para enfrentarse al Real Madrid en la sexta jornada.
El City no es la única amenaza de la Premier League para el Real Madrid , que se enfrentará al Liverpool en Anfield en noviembre cinco semanas antes. Los Blancos terminan la fase a domicilio contra el Benfica.
El Liverpool tiene sus propios partidos complicados que afrontar. El Atlético de Madrid es el primero en el calendario y el Inter también juega en la sexta jornada, pero Arne Slot confía en terminar con una victoria en casa contra el Qarabağ.
El encuentro del Barcelona contra el Newcastle United es uno de los encuentros estrella de la primera jornada, y las cosas no se pondrán fáciles para el equipo de Hansi Flick cuando se enfrente al Paris Saint-Germain. El vigente campeón de La Liga también deberá enfrentarse al Chelsea en la quinta jornada.
Jornada 1
Fecha
Partido
Septiembre 16
Athletic Club vs. Arsenal
Septiembre 16
PSV Eindhoven vs. Union SG
Septiembre 16
Juventus vs. Borussia Dortmund
Septiembre 16
Real Madrid vs. Marseille
Septiembre 16
Benfica vs. Qarabağ
Septiembre 16
Tottenham vs. Villarreal
Septiembre 17
Olympiacos vs. Pafos
Septiembre 17
Slavia Praha vs. Bodø/Glimt
Septiembre 17
Ajax vs. Inter
Septiembre 17
Bayern Munich vs. Chelsea
Septiembre 17
Liverpool vs. Atlético Madrid
Septiembre 17
PSG vs. Atalanta
Septiembre 18
Club Brugge vs. Monaco
Septiembre 18
Copenhagen vs. Bayer Leverkusen
Septiembre 18
Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray
Septiembre 18
Man City vs. Napoli
Septiembre 18
Newcastle vs. Barcelona
Septiembre 18
Sporting CP vs. Kairat Almaty
Jornada 2
Fecha
Partido
Septiembre 30
Atalanta vs. Club Brugge
Septiembre 30
Kairat Almaty vs. Real Madrid
Septiembre 30
Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt
Septiembre 30
Chelsea vs. Benfica
Septiembre 30
Inter vs. Slavia Praha
Septiembre 30
Bodø/Glimt vs. Tottenham
Septiembre 30
Galatasaray vs. Liverpool
Septiembre 30
Marseille vs. Ajax
Septiembre 30
Pafos vs. Bayern Munich
Octubre 1
Qarabağ vs. Copenhagen
Octubre 1
Union SG vs. Newcastle
Octubre 1
Arsenal vs. Olympiacos
Octubre 1
Monaco vs. Man City
Octubre 1
Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven
Octubre 1
Borussia Dortmund vs. Athletic Club
Octubre 1
Barcelona vs. PSG
Octubre 1
Napoli vs. Sporting CP
Octubre 1
Villarreal vs. Juventus
Jornada 3
Fecha
Partido
Octubre 21
Barcelona vs. Olympiacos
Octubre 21
Kairat Almaty vs. Pafos
Octubre 21
Arsenal vs. Atlético Madrid
Octubre 21
Bayer Leverkusen vs. PSG
Octubre 21
Copenhagen vs. Borussia Dortmund
Octubre 21
Newcastle vs. Benfica
Octubre 21
PSV Eindhoven vs. Napoli
Octubre 21
Union SG vs. Inter
Octubre 21
Villarreal vs. Man City
Octubre 22
Athletic Club vs. Qarabağ
Octubre 22
Galatasaray vs. Bodø/Glimt
Octubre 22
Monaco vs. Tottenham
Octubre 22
Atalanta vs. Slavia Praha
Octubre 22
Chelsea vs. Ajax
Octubre 22
Eintracht Frankfurt vs. Liverpool
Octubre 22
Bayern Munich vs. Club Brugge
Octubre 22
Real Madrid vs. Juventus
Octubre 22
Sporting CP vs. Marseille
Jornada 4
Fecha
Partido
Noviembre 4
Slavia Praha vs. Arsenal
Noviembre 4
Napoli vs. Eintracht Frankfurt
Noviembre 4
Atlético Madrid vs. Union SG
Noviembre 4
Bodø/Glimt vs. Monaco
Noviembre 4
Juventus vs. Sporting CP
Noviembre 4
Liverpool vs. Real Madrid
Noviembre 4
Olympiacos vs. PSV Eindhoven
Noviembre 4
PSG vs. Bayern Munich
Noviembre 4
Tottenham vs. Copenhagen
Noviembre 5
Pafos vs. Villarreal
Noviembre 5
Qarabağ vs. Chelsea
Noviembre 5
Ajax vs. Galatasaray
Noviembre 5
Club Brugge vs. Barcelona
Noviembre 5
Inter vs. Kairat Almaty
Noviembre 5
Man City vs. Borussia Dortmund
Noviembre 5
Newcastle vs. Athletic Club
Noviembre 5
Marseille vs. Atalanta
Noviembre 5
Benfica vs. Bayer Leverkusen
Jornada 5
Fecha
Partido
Noviembre 25
Ajax vs. Benfica
Noviembre 25
Galatasaray vs. Union SG
Noviembre 25
Borussia Dortmund vs. Villarreal
Noviembre 25
Chelsea vs. Barcelona
Noviembre 25
Bodø/Glimt vs. Juventus
Noviembre 25
Man City vs. Bayer Leverkusen
Noviembre 25
Marseille vs. Newcastle
Noviembre 25
Slavia Praha vs. Athletic Club
Noviembre 25
Napoli vs. Qarabağ
Noviembre 26
Copenhagen vs. Kairat Almaty
Noviembre 26
Pafos vs. Monaco
Noviembre 26
Arsenal vs. Bayern Munich
Noviembre 26
Atlético Madrid vs. Inter
Noviembre 26
Eintracht Frankfurt vs. Atalanta
Noviembre 26
Liverpool vs. PSV Eindhoven
Noviembre 26
Olympiacos vs. Real Madrid
Noviembre 26
PSG vs. Tottenham
Noviembre 26
Sporting CP vs. Club Brugge
Jornada 6
Fecha
Partido
Diciembre 9
Kairat Almaty vs. Olympiacos
Diciembre 9
Bayern Munich vs. Sporting CP
Diciembre 9
Monaco vs. Galatasaray
Diciembre 9
Atalanta vs. Chelsea
Diciembre 9
Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
Diciembre 9
Inter vs. Liverpool
Diciembre 9
PSV Eindhoven vs. Atlético Madrid
Diciembre 9
Union SG vs. Marseille
Diciembre 9
Tottenham vs. Slavia Praha
Diciembre 10
Qarabağ vs. Ajax
Diciembre 10
Villarreal vs. Copenhagen
Diciembre 10
Athletic Club vs. PSG
Diciembre 10
Bayer Leverkusen vs. Newcastle
Diciembre 10
Borussia Dortmund vs. Bodø/Glimt
Diciembre 10
Club Brugge vs. Arsenal
Diciembre 10
Juventus vs. Pafos
Diciembre 10
Real Madrid vs. Man City
Diciembre 10
Benfica vs. Napoli
Jornada 7
Fecha
Partido
Enero 20
Kairat Almaty vs. Club Brugge
Enero 20
Bodø/Glimt vs. Man City
Enero 20
Copenhagen vs. Napoli
Enero 20
Inter vs. Arsenal
Enero 20
Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
Enero 20
Real Madrid vs. Monaco
Enero 20
Sporting CP vs. PSG
Enero 20
Tottenham vs. Borussia Dortmund
Enero 20
Villarreal vs. Ajax
Enero 21
Galatasaray vs. Atlético Madrid
Enero 21
Qarabağ vs. Eintracht Frankfurt
Enero 21
Atalanta vs. Athletic Club
Enero 21
Chelsea vs. Pafos
Enero 21
Bayern Munich vs. Union SG
Enero 21
Juventus vs. Benfica
Enero 21
Newcastle vs. PSV Eindhoven
Enero 21
Marseille vs. Liverpool
Enero 21
Slavia Praha vs. Barcelona
Jornada 8
Fecha
Partido
Enero 28
Ajax vs. Olympiacos
Enero 28
Arsenal vs. Kairat Almaty
Enero 28
Monaco vs. Juventus
Enero 28
Athletic Club vs. Sporting CP
Enero 28
Atlético Madrid vs. Bodø/Glimt
Enero 28
Bayer Leverkusen vs. Villarreal
Enero 28
Borussia Dortmund vs. Inter
Enero 28
Club Brugge vs. Marseille
Enero 28
Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
Enero 28
Barcelona vs. Copenhagen
Enero 28
Liverpool vs. Qarabağ
Enero 28
Man City vs. Galatasaray
Enero 28
Pafos vs. Slavia Praha
Enero 28
PSG vs. Newcastle
Enero 28
PSV Eindhoven vs. Bayern Munich
Enero 28
Union SG vs. Atalanta
Enero 28
Benfica vs. Real Madrid
Enero 28
Napoli vs. Chelsea