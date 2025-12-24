Sports Illustrated Fútbol

El calendario con los 5 próximos encuentros del Arsenal tras imponerse al Crystal Palace en la Carabao Cup

Los Gunners sellaron su pase a la siguiente ronda del certamen tras imponerse en la tanda de penaltis
Gonzalo Orellano
Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter Final
Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter Final | David Price/GettyImages

El Arsenal se encamina para cerrar el 2025 en la parte alta de la tabla de la Premier League y ya lo hizo en la Champions League.

El Arsenal se llevó una victoria clave por 1-0 ante el Everton por Premier, en un partido disputado y tenso y luego enfrentó al duro Crystal Palace por la Copa de la Liga.

Los Gunners empataron por marcador de 1-1 con las Águilas en el tiempo reglamentario, pero en la tanda de penaltis se impusieron 8-7.

Tras estos compromisos, tiene 4 duelos por la liga doméstica y un importante partido por la FA Cup ante un histórico club del fútbol inglés.

Arsenal vs Brighton, jornada 18 de la Premier League

Brighton & Hove Albion v Sunderland - Premier League
Brighton & Hove Albion v Sunderland - Premier League | Ian Horrocks/GettyImages

Los dirigidos por Fabian Hürzeler serán el anteúltimo partido del 2025 para los de Arteta. Están peleando por clasificar a una copa europea para la próxima temporada, por lo que son un rival de temer, más allá del buen andar de los Gunners.

  • 27/12/25: Arsenal vs Brighton - Premier League (10:00 USA, 9:00 MEX, 16:00 ESP)

Aston Villa vs Arsenal, jornada 19 de la Premier League

Morgan Rogers
Aston Villa v Manchester United - Premier League | Aston Villa/GettyImages

El último partido del 2025 no podía ser de mayor riesgo: ante el tercero (al menos actualmente) y con posibilidad de arrebatarle el liderato, ya que solo los separan 3 puntos de diferencia. Los de Unai Emery son la revelación de la temporada y siguen de cerca al City y al líder londinense.

  • 30/12/25: Aston Villa vs Arsenal - Premier League (15:15 USA, 14:15 MEX, 21:15 ESP)

Bournemouth vs Arsenal, jornada 20 de la Premier League

Antoine Semenyo
Bournemouth v Burnley - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

De irregular campaña, no termina de definir dónde va a pelear en lo que queda de temporada: está lejos de las zonas de copas internacionales como también del descenso y quiere aprovecharse de eso el lider actual de la Premier League.

  • 3/1/26: Bournemouth vs Arsenal - Premier League (10:00 USA, 9:00 MEX, 16:00 ESP)

Arsenal vs Liverpool, jornada 21 de la Premier League

Hugo Ekitike, Ibrahima Konate
Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

El equipo de Arteta irá por la revancha ante los de Arne Slot. Fueron dos derrotas hasta el momento en la Premier, y la primera fue justamente ante los Reds. Los Gunners quieren profundizar la crisis del Liverpool y sacarlo definitivamente de la lucha por el título

  • 8/1/26: Arsenal vs Liverpool - Premier League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Portsmouth vs Arsenal, tercera ronda de la FA Cup

Valerien Ismael
Portsmouth v Blackburn Rovers - Sky Bet Championship | Ian Cook - CameraSport/GettyImages

El histórico club inglés pelea el descenso en el Championship pero querrá hacer historia ante el líder absoluto de la Premier League. ¿Podrá dar el gran golpe?

  • 11/1/26: Portsmouth vs Arsenal - FA Cup (9:00 USA, 8:00 MEX, 15:00 ESP)

Rival

Fecha

Hora

TV

Competición

Brighton

27 de diciembre

10:00 USA
9:00 MEX
16:00 ESP

USA: Telemundo
MX: Caliente TV
ESP: DAZN

Premier League

Aston Villa

30 de diciembre

15:15 USA 14:15 MEX 21:15 ESP

USA: Telemundo
MX: Caliente TV
ESP: DAZN

Premier League

Bournemouth

3 de enero

10:00 USA
9:00 MEX
16:00 ESP

USA: Telemundo
MX: Caliente TV
ESP: DAZN

Premier League

Liverpool

8 de enero

15:00 USA 14:00 MEX 21:00 ESP

USA: Telemundo
MX: Caliente TV
ESP: DAZN

Premier League

Portsmouth

11 de enero

9:00 USA
8:00 MEX
15:00 ESP

A confirmar

FA Cup

Published
Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

