El calendario con los 5 próximos encuentros del Arsenal tras imponerse al Crystal Palace en la Carabao Cup
El Arsenal se encamina para cerrar el 2025 en la parte alta de la tabla de la Premier League y ya lo hizo en la Champions League.
El Arsenal se llevó una victoria clave por 1-0 ante el Everton por Premier, en un partido disputado y tenso y luego enfrentó al duro Crystal Palace por la Copa de la Liga.
Los Gunners empataron por marcador de 1-1 con las Águilas en el tiempo reglamentario, pero en la tanda de penaltis se impusieron 8-7.
Tras estos compromisos, tiene 4 duelos por la liga doméstica y un importante partido por la FA Cup ante un histórico club del fútbol inglés.
Arsenal vs Brighton, jornada 18 de la Premier League
Los dirigidos por Fabian Hürzeler serán el anteúltimo partido del 2025 para los de Arteta. Están peleando por clasificar a una copa europea para la próxima temporada, por lo que son un rival de temer, más allá del buen andar de los Gunners.
- 27/12/25: Arsenal vs Brighton - Premier League (10:00 USA, 9:00 MEX, 16:00 ESP)
Aston Villa vs Arsenal, jornada 19 de la Premier League
El último partido del 2025 no podía ser de mayor riesgo: ante el tercero (al menos actualmente) y con posibilidad de arrebatarle el liderato, ya que solo los separan 3 puntos de diferencia. Los de Unai Emery son la revelación de la temporada y siguen de cerca al City y al líder londinense.
- 30/12/25: Aston Villa vs Arsenal - Premier League (15:15 USA, 14:15 MEX, 21:15 ESP)
Bournemouth vs Arsenal, jornada 20 de la Premier League
De irregular campaña, no termina de definir dónde va a pelear en lo que queda de temporada: está lejos de las zonas de copas internacionales como también del descenso y quiere aprovecharse de eso el lider actual de la Premier League.
- 3/1/26: Bournemouth vs Arsenal - Premier League (10:00 USA, 9:00 MEX, 16:00 ESP)
Arsenal vs Liverpool, jornada 21 de la Premier League
El equipo de Arteta irá por la revancha ante los de Arne Slot. Fueron dos derrotas hasta el momento en la Premier, y la primera fue justamente ante los Reds. Los Gunners quieren profundizar la crisis del Liverpool y sacarlo definitivamente de la lucha por el título
- 8/1/26: Arsenal vs Liverpool - Premier League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
Portsmouth vs Arsenal, tercera ronda de la FA Cup
El histórico club inglés pelea el descenso en el Championship pero querrá hacer historia ante el líder absoluto de la Premier League. ¿Podrá dar el gran golpe?
- 11/1/26: Portsmouth vs Arsenal - FA Cup (9:00 USA, 8:00 MEX, 15:00 ESP)
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Brighton
27 de diciembre
10:00 USA
USA: Telemundo
Premier League
Aston Villa
30 de diciembre
15:15 USA 14:15 MEX 21:15 ESP
USA: Telemundo
Premier League
Bournemouth
3 de enero
10:00 USA
USA: Telemundo
Premier League
Liverpool
8 de enero
15:00 USA 14:00 MEX 21:00 ESP
USA: Telemundo
Premier League
Portsmouth
11 de enero
9:00 USA
A confirmar
FA Cup
