El calendario con los 5 próximos encuentros del Arsenal tras vencer 1-0 al Everton
El Arsenal se llevó una victoria clave por 1-0 ante el Everton en una fría tarde de diciembre, en un partido disputado y tenso. Desde el inicio, los Gunners dominaron la posesión y el mediocampo, aunque sin generar demasiadas ocasiones claras. El encuentro se mantuvo parejo hasta que una mano de Jake O’Brien, revisada en el VAR, derivó en la jugada que marcó la diferencia.
Viktor Gyökeres convirtió el penalti con potencia y aseguró el triunfo visitante. Tras el gol, el Everton intentó reaccionar, pero se topó con una defensa sólida y bien organizada. El Arsenal incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja, confirmando un triunfo que lo mantiene en la parte alta de la tabla. Revisa ahora el calendario y los próximos partidos que tendrá el Arsenal.
LOS PRÓXIMOS 5 PARTIDOS DEL ARSENAL
Arsenal vs Crystal Palace, cuartos de final de la Copa de la Liga
Los líderes recibirán a un equipo irregular pero que sueña con pelear en meterse en Europa y aunque hoy tiene muchos equipos en el medio, está a dos puntos de esa zona de privilegio.
- 23/12/25: Arsenal vs Crystal Palace - cuartos de final de la Copa de la Liga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
Arsenal vs Brighton, jornada 18 de la Premier League
Los dirigidos por Fabian Hürzeler serán el anteúltimo partido del 2025 para los de Arteta. Están peleando por clasificar a una copa europea para la próxima temporada, por lo que son un rival de temer, más allá del buen andar de los Gunners.
- 27/12/25: Arsenal vs Brighton - Premier League (10:00 USA, 9:00 MEX, 16:00 ESP)
Aston Villa vs Arsenal, jornada 19 de la Premier League
El último partido del 2025 no podía ser de mayor riesgo: ante el tercero (al menos actualmente) y con posibilidad de arrebatarle el liderato, ya que solo los separan 3 puntos de diferencia. Los de Unai Emery son la revelación de la temporada y siguen de cerca al City y al líder londinense.
- 30/12/25: Aston Villa vs Arsenal - Premier League (15:15 USA, 14:15 MEX, 21:15 ESP)
Bournemouth vs Arsenal, jornada 20 de la Premier League
De irregular campaña, no termina de definir dónde va a pelear en lo que queda de temporada: está lejos de las zonas de copas internacionales como también del descenso y quiere aprovecharse de eso el lider actual de la Premier League.
- 3/1/26: Bournemouth vs Arsenal - Premier League (10:00 USA, 9:00 MEX, 16:00 ESP)
Arsenal vs Liverpool, jornada 21 de la Premier League
El equipo de Arteta irá por la revancha ante los de Arne Slot. Fueron dos derrotas hasta el momento en la Premier, y la primera fue justamente ante los Reds. Los Gunners quieren profundizar la crisis del Liverpool y sacarlo definitivamente de la lucha por el título
- 8/1/26: Arsenal vs Liverpool - Premier League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Crystal Palace
23 de diciembre
15:00 USA
USA: Paramount+
Copa de la Liga
Brighton
27 de diciembre
10:00 USA
USA: Telemundo
Premier League
Aston Villa
30 de diciembre
15:15 USA 14:15 MEX 21:15 ESP
USA: Telemundo
Premier League
Bournemouth
3 de enero
10:00 USA
USA: Telemundo
Premier League
Liverpool
8 de enero
15:00 USA 14:00 MEX 21:00 ESP
USA: Telemundo
Premier League
