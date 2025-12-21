El calendario con los 5 próximos encuentros del Arsenal tras vencer 1-0 al Everton

El Arsenal se llevó una victoria clave por 1-0 ante el Everton en una fría tarde de diciembre, en un partido disputado y tenso. Desde el inicio, los Gunners dominaron la posesión y el mediocampo, aunque sin generar demasiadas ocasiones claras. El encuentro se mantuvo parejo hasta que una mano de Jake O’Brien, revisada en el VAR, derivó en la jugada que marcó la diferencia.

Viktor Gyökeres convirtió el penalti con potencia y aseguró el triunfo visitante. Tras el gol, el Everton intentó reaccionar, pero se topó con una defensa sólida y bien organizada. El Arsenal incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja, confirmando un triunfo que lo mantiene en la parte alta de la tabla. Revisa ahora el calendario y los próximos partidos que tendrá el Arsenal.

LOS PRÓXIMOS 5 PARTIDOS DEL ARSENAL

Arsenal vs Crystal Palace, cuartos de final de la Copa de la Liga

Crystal Palace FC v KuPS Kuopio - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD6 | Steve Bardens - AMA/GettyImages

Los líderes recibirán a un equipo irregular pero que sueña con pelear en meterse en Europa y aunque hoy tiene muchos equipos en el medio, está a dos puntos de esa zona de privilegio.

23/12/25: Arsenal vs Crystal Palace - cuartos de final de la Copa de la Liga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Arsenal vs Brighton, jornada 18 de la Premier League

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Los dirigidos por Fabian Hürzeler serán el anteúltimo partido del 2025 para los de Arteta. Están peleando por clasificar a una copa europea para la próxima temporada, por lo que son un rival de temer, más allá del buen andar de los Gunners.

27/12/25: Arsenal vs Brighton - Premier League (10:00 USA, 9:00 MEX, 16:00 ESP)

Aston Villa vs Arsenal, jornada 19 de la Premier League

West Ham United v Aston Villa - Premier League | MB Media/GettyImages

El último partido del 2025 no podía ser de mayor riesgo: ante el tercero (al menos actualmente) y con posibilidad de arrebatarle el liderato, ya que solo los separan 3 puntos de diferencia. Los de Unai Emery son la revelación de la temporada y siguen de cerca al City y al líder londinense.

30/12/25: Aston Villa vs Arsenal - Premier League (15:15 USA, 14:15 MEX, 21:15 ESP)

Bournemouth vs Arsenal, jornada 20 de la Premier League

Bournemouth v Chelsea - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

De irregular campaña, no termina de definir dónde va a pelear en lo que queda de temporada: está lejos de las zonas de copas internacionales como también del descenso y quiere aprovecharse de eso el lider actual de la Premier League.

3/1/26: Bournemouth vs Arsenal - Premier League (10:00 USA, 9:00 MEX, 16:00 ESP)

Arsenal vs Liverpool, jornada 21 de la Premier League

Liverpool v Arsenal - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El equipo de Arteta irá por la revancha ante los de Arne Slot. Fueron dos derrotas hasta el momento en la Premier, y la primera fue justamente ante los Reds. Los Gunners quieren profundizar la crisis del Liverpool y sacarlo definitivamente de la lucha por el título

8/1/26: Arsenal vs Liverpool - Premier League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Rival Fecha Hora TV Competición Crystal Palace 23 de diciembre 15:00 USA

14:00 MEX 21:00 ESP USA: Paramount+

MX: -

ESP: -

Copa de la Liga Brighton 27 de diciembre 10:00 USA

9:00 MEX

16:00 ESP USA: Telemundo

MX: Caliente TV

ESP: DAZN Premier League Aston Villa 30 de diciembre 15:15 USA 14:15 MEX 21:15 ESP USA: Telemundo

MX: Caliente TV

ESP: DAZN Premier League Bournemouth 3 de enero 10:00 USA

9:00 MEX

16:00 ESP



USA: Telemundo

MX: Caliente TV

ESP: DAZN Premier League Liverpool 8 de enero 15:00 USA 14:00 MEX 21:00 ESP



USA: Telemundo

MX: Caliente TV

ESP: DAZN



Premier League

