El Chelsea consiguió un punto importante ante el Arsenal este fin de semana en Stamford Bridge. Los Blues, que jugaron con un jugador menos desde el minuto 38, igualaron por marcador de 1-1 ante los líderes de la Premier League.

El equipo dirigido por Enzo Maresca tendrá un duro calendario en el cierre de 2026, en el que intentarán dar caza al puntero de la Premier League y también seguir su extraordinaria campaña en la UEFA Champions League.

Leeds United vs Chelsea, jornada 14 de la Premier League

Estevao vive un gran momento de cara al gol | Justin Setterfield/GettyImages

El cuadro azul visitará a un urgido Leeds United en el Elland Road, en un partido clave para los locales para salir de los puestos de descenso. Será el primer partido en el último mes del año para el cuadro dirigido por Maresca.

3/12/25: Leeds vs Chelsea - Premier League (15:15 USA, 14:15 MEX, 20:15 ESP)

Bournemouth vs Chelsea, jornada 15 de la Premier League

Maresca vive un gran momento con el Chelsea | Robin Jones/GettyImages

Seguirán como visitantes, en una dura plaza como lo es la del Bournemouth, pero con todo para sumar tres puntos que los acerquen al liderato. La idea es mantener las posiciones y seguir peleando con el Arsenal y el Manchester City en lo más alto de la Premier League.

6/12/25: Bournemouth vs Chelsea - Premier League (10:00 USA, 9:00 MEX, 15:00 ESP)

Atalanta vs Chelsea, jornada 6 de la UEFA Champions League

Chelsea busca la punta de la Premier League | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Visitar Italia siempre es un gran reto, pero el Chelsea no debe desaprovechar la oportunidad de sumar otros tres puntos, para mantenerse en el primer grupo de la Champions. Tras las primeras cinco jornadas, los blues tienen tres victorias, un empate y una derrota, en el séptimo lugar de la clasificación general.

9/12/25: Atalanta vs Chelsea - Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 20:00 ESP)

Chelsea vs Everton, jornada 16 de la Premier League

Pedro Neto es otra de las figuras del Chelsea | Nathan Stirk/GettyImages

El tan ansiado regreso a casa para el Chelsea llegará al recibir en Stamford Bridge al Everton, en un duelo que promete ser parejo. Después de tantos juegos de visita, volver a su hogar debe ser una motivación para los jugadores.

13/12/25: Chelsea vs Everton - Premier League (10:00 USA, 9:00 MEX, 15:00 ESP)

Cardiff vs Chelsea, cuartos de final de la EFL Cup

Enzo Fernández es el motor del mediocampo del Chelsea | Pedro Salado/GettyImages

Otra vez en condición de visitante, el Chelsea buscará seguir avanzando en la EFL Cup, cuando les toque medirse contra el Cardiff, por los cuartos de final de la competencia. Tener un plantel amplio será clave para el técnico Maresca, tomando en cuenta la gran cantidad de partidos de su equipo en el mes de diciembre.