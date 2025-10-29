El calendario con los 5 próximos encuentros del Chelsea tras ganar 4-3 al Wolverhampton

El Chelsea enfrentó al Wolverhampton por la Copa de la Liga en el marco de la 4ta ronda de la competencia y ahora se le vienen otros 5 partidos salientes.

En las próximas semanas, el Chelsea tendrá compromisos de la Premier League y también en la Champions League, en la cual tendrá un duelo por la jornada 4, ante el Qarabag de Azerbaiyán, y semanas más tarde, el FC Barcelona.

A continuación, dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.

Tottenham vs Chelsea, jornada 10 de la Premier League

Chelsea FC v Tottenham Hotspur FC - Premier League | Julian Finney/GettyImages

Los Blues tendrán que visitar a otro de los equipos tradicionales de Londres como es el Tottenham. Los de Thomas Frank son los vigentes campeones de la UEFA Europa League y buscarán que esta temporada sigan los éxitos para ampliar una vitrina que estuvo varios años abandonada.

01/11/25: Tottenham vs. Chelsea - jornada 10 de la Premier League (16.00hs (EEUU),

14.00hs (MEX), 21.00hs (ESP)

Qarabag vs Chelsea, jornada 4 de la UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-QARABAG-CHELSEA | KIRILL KUDRYAVTSEV/GettyImages

Este será, increíblemente, un partido providencial para el Chelsea: visitarán al Qarabag en Azerbaiyán para intentar bajar a uno de los equipos del lote de arriba de la tabla de posiciones de la UEFA Champions League, ya que ganaron sus dos primeros encuentros.

05/11/25: Qarabag vs. Chelsea - jornada 4 de Champions League (13.30hs (EEUU), 11.30hs (MEX), 18.30hs (ESP)

Chelsea vs Wolves, jornada 11 de la Premier League

Chelsea FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

Después del encuentro por EFL Cup en octavos de final, se reencontrarán por la jornada 11, con todos los condimentos que pueda traer aparejado ese partido contra el último de la tabla de clasificación.

08/11/25: Chelsea vs Wolves - jornada 11 de la Premier League (16.00hs (EEUU), 14.00hs (MEX), 21.00hs (ESP)

Burnley vs Chelsea, jornada 12 de la Premier League

Chelsea FC v Burnley FC - Premier League | Richard Pelham/GettyImages

Este encuentro tendrá lugar tras el parón de selecciones de noviembre, donde los distintos países competirán por seguir asegurándose lugares en la Copa del Mundo 2026.

22/11/25: Burnley vs Chelsea - jornada 12 de la Premier League (08.30hs (EEUU), 06.30hs (MEX), 13.30hs (ESP)

Chelsea vs. Barcelona, jornada 5 de la UEFA Champions League

Chelsea v Sunderland - Premier League | Alex Broadway/GettyImages

En un partido determinante para encaminar la clasificación, recibirá a los de Hansi Flick, fortalecidos por la vuelta de todos sus lesionados actuales para ese momento, y con ganas de también sumar de a tres para clasificarse a los octavos de final.

25/11/25: Chelsea vs Barcelona - jornada 5 de Champions League (16.00hs (EEUU),

14.00hs (MEX), 21.00hs (ESP)

