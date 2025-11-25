Sports Illustrated Fútbol

El calendario con los 5 próximos encuentros del Chelsea tras ganarle 3-0 al Barcelona

Los Blues siguen un camino positivo entre la Premier League y la Champions League.
Gonzalo Orellano|
En las próximas semanas, el Chelsea tendrá compromisos de la Premier League y también en la Champions League, con posibilidades de encaminar su rumbo allí luego de enfrentar al FC Barcelona en las últimas horas.

A continuación, dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.

Chelsea vs Arsenal, jornada 13 de la Premier League

Luego del partido frente al FC Barcelona tendrán una parada complicadísima, enfrentando al Arsenal, líder y candidato de la Premier League, en Stamford Bridge en lo que será uno de los clásicos de la temporada.

  • 30/11/25: Chelsea vs Arsenal - jornada 13 de la Premier League - 11.30hs (EEUU), 10.30hs (MEX)17.30hs (ESP)

Leeds vs Chelsea, jornada 14 de la Premier League

El equipo de Enzo Maresca visitará a uno de los recién ascendidos en la continuidad de la liga inglesa tras el clásico frente al Arsenal, buscando seguir creciendo en la tabla de posiciones del campeonato.

  • 03/12/25: Leeds vs Chelsea - jornada 14 de la Premier League - 15.15hs (EEUU), 14.15hs (MEX), 21.15hs (ESP)

Bournemouth vs Chelsea, jornada 15 de la Premier League

Nuevamente fuera de casa, los Blues visitarán a los Cherries, una de las grandes sorpresas de la temporada. El equipo dirigido por Andoni Iraola es uno de los que compite por entrar a copas internacionales, y los de Maresca serán un rival directo.

  • 06/12/25: Bournemouth vs Chelsea - jornada 15 de la Premier League - 10.00hs (EEUU), 09.00hs (MEX), 17.00hs (ESP)

Atalanta vs Chelsea, jornada 6 de la UEFA Champions League

Tras enfrentarse con el equipo de Andoni Iraola, los de Enzo Maresca viajarán a Bérgamo para enfrentarse al Atalanta, escuadra que, al menos en el momento de la publicación de este artículo, se encuentra en zona de acceso a los playoffs para meterse en octavos de final.

09/12/25: Atalanta vs Chelsea - jornada 6 de Champions League (15.00hs (EEUU), 13.00hs (MEX), 21.00hs (ESP)

Chelsea vs Everton, jornada 16 de la Premier League

  • 13/12/25: Chelsea vs Everton - jornada 16 de la Premier League - 10.00hs (EEUU), 09.00hs (MEX), 16.00hs (ESP)

Los próximos cinco partidos del Chelsea

Rival

Día

Hora

Competición

TV

Arsenal

30 de noviembre

11.30hs (EEUU)10.30hs (MEX)17.30hs (ESP)

Premier League

Sky Sports, DAZN

Leeds

3 de diciembre

15.15hs (EEUU)14.15hs (MEX)21.15hs (ESP)

Premier League

Sky Sports, DAZN

Bournemouth

6 de diciembre

10.00hs (EEUU)09.00hs (MEX)17.00hs (ESP)

Premier League

Sky Sports, DAZN

Atalanta

9 de diciembre

15.00hs (EEUU)13.00hs (MEX)21.00hs (ESP)

UEFA Champions League

TNT, UnivisiónNow

Everton

13 de diciembre

10.00hs (EEUU), 09.00hs (MEX), 16.00hs (ESP)

Premier League

Sky Sports, DAZN

