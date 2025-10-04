El calendario con los 5 próximos encuentros del Chelsea tras su victoria 2-1 ante el Liverpool
El Chelsea recibió al Liverpool en Stamford Bridge este sábado 4 de octubre. Los Blues abrieron el marcador al minuto 4 gracias a un golazo de Moisés Caicedo. Al minuto 63, Cody Gakpo apareció para poner el 1-1. Sin embargo, en el tiempo agregado, Estevao apareció para poner el 2-1 definitivo.
Luego de lo que fue el partido con el Liverpool por la jornada 7 de la Premier League, el Chelsea se prepara para afrontar una seguidilla de encuentros cruciales para sus aspiraciones tanto locales como continentales.
A continuación, dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.
Nottingham Forest vs Chelsea, jornada 8 de la Premier League
El Chelsea tendrá una dura prueba frente al Nottingham Forest en un partido que promete ser más complicado de lo que parece. El equipo local llega con la urgencia de sumar puntos para escapar de la parte baja de la tabla, mientras que los Blues están obligados a ganar para no ceder terreno en la pelea por los puestos de arriba.
Chelsea vs Ajax, jornada 3 de la UEFA Champions League
La tercera jornada de la Champions League pondrá frente a frente al Chelsea y al Ajax en un duelo con mucha historia europea. Los blues buscarán hacerse fuertes en Stamford Bridge y mantener su camino hacia la clasificación, mientras que el conjunto neerlandés, que no tuvo un buen arranque en la competencia continental, intentará dar el golpe en la casa del campeón del mundo.
Chelsea vs Sunderland, jornada 9 de la Premier League
La novena jornada de la Premier League llevará al Chelsea a medirse con el Sunderland en Stamford Bridge. Los blues saben que no pueden dejar escapar puntos en casa si quieren mantenerse en la pelea de arriba, mientras que los “black cats” llegan con la intención de sorprender y sumar en un escenario complicado.
Wolves vs Chelsea, octavos de final de la EFL Cup
El partido que el Chelsea jugará en el Molineux tendrá un condimento especial, ya que se tratará de un encuentro a eliminación directa frente a otro equipo de la élite del fútbol inglés como el Wolverhampton por la Copa de la Liga.
Tottenham vs Chelsea, jornada 10 de la Premier League
Luego de ese choque por EFL Cup, los Blues tendrán que visitar a otro de los equipos tradicionales de Londres como es el Tottenham. Los de Thomas Frank son los vigentes campeones de la UEFA Europa League y buscarán que esta temporada sigan los éxitos para ampliar una vitrina que estuvo varios años abandonada.
Los próximos 5 encuentros del Chelsea
Fecha
Rival
Competición
18 de octubre
Nottingham Forest
Premier League
22 de octubre
Ajax
Champions League
25 de octubre
Sunderland
Premier League
29 de octubre
Wolves
EFL Cup
1 de noviembre
Tottenham
Premier League
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo