El Chelsea recibió al Liverpool en Stamford Bridge este sábado 4 de octubre. Los Blues abrieron el marcador al minuto 4 gracias a un golazo de Moisés Caicedo. Al minuto 63, Cody Gakpo apareció para poner el 1-1. Sin embargo, en el tiempo agregado, Estevao apareció para poner el 2-1 definitivo.

Luego de lo que fue el partido con el Liverpool por la jornada 7 de la Premier League, el Chelsea se prepara para afrontar una seguidilla de encuentros cruciales para sus aspiraciones tanto locales como continentales.

A continuación, dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.

Nottingham Forest vs Chelsea, jornada 8 de la Premier League

Real Betis Balompie v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1 | Aitor Alcalde/GettyImages

El Chelsea tendrá una dura prueba frente al Nottingham Forest en un partido que promete ser más complicado de lo que parece. El equipo local llega con la urgencia de sumar puntos para escapar de la parte baja de la tabla, mientras que los Blues están obligados a ganar para no ceder terreno en la pelea por los puestos de arriba.

Chelsea vs Ajax, jornada 3 de la UEFA Champions League

UEFA Champions LeagueAFC Ajax v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League | ANP/GettyImages

La tercera jornada de la Champions League pondrá frente a frente al Chelsea y al Ajax en un duelo con mucha historia europea. Los blues buscarán hacerse fuertes en Stamford Bridge y mantener su camino hacia la clasificación, mientras que el conjunto neerlandés, que no tuvo un buen arranque en la competencia continental, intentará dar el golpe en la casa del campeón del mundo.

Chelsea vs Sunderland, jornada 9 de la Premier League

Sunderland v Aston Villa - Premier League | George Wood/GettyImages

La novena jornada de la Premier League llevará al Chelsea a medirse con el Sunderland en Stamford Bridge. Los blues saben que no pueden dejar escapar puntos en casa si quieren mantenerse en la pelea de arriba, mientras que los “black cats” llegan con la intención de sorprender y sumar en un escenario complicado.

Wolves vs Chelsea, octavos de final de la EFL Cup

Wolverhampton Wanderers v Burnley FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El partido que el Chelsea jugará en el Molineux tendrá un condimento especial, ya que se tratará de un encuentro a eliminación directa frente a otro equipo de la élite del fútbol inglés como el Wolverhampton por la Copa de la Liga.

Tottenham vs Chelsea, jornada 10 de la Premier League

Tottenham Hotspur v Doncaster Rovers - Carabao Cup Third Round | Marc Atkins/GettyImages

Luego de ese choque por EFL Cup, los Blues tendrán que visitar a otro de los equipos tradicionales de Londres como es el Tottenham. Los de Thomas Frank son los vigentes campeones de la UEFA Europa League y buscarán que esta temporada sigan los éxitos para ampliar una vitrina que estuvo varios años abandonada.

Los próximos 5 encuentros del Chelsea