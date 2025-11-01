El Chelsea visitó al Tottenham en partido de la jornada 10 de la Premier League. Los Blues se impusieron por la mínima diferencia gracias a un gol de Joao Pedro. Con este resultado, subieron de manera provisional al quinto puesto de la tabla.

En las próximas semanas, el Chelsea tendrá compromisos de la Premier League y también en la Champions League, en la cual tendrá un duelo por la jornada 4, ante el Qarabag de Azerbaiyán, y semanas más tarde, el FC Barcelona.

A continuación, dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.

Qarabag vs Chelsea, jornada 4 de la UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-QARABAG-CHELSEA | KIRILL KUDRYAVTSEV/GettyImages

Este será, increíblemente, un partido providencial para el Chelsea: visitarán al Qarabag en Azerbaiyán para intentar bajar a uno de los equipos del lote de arriba de la tabla de posiciones de la UEFA Champions League, ya que ganaron sus dos primeros encuentros.

05/11/25: Qarabag vs. Chelsea - jornada 4 de Champions League (13.30hs (EEUU), 11.30hs (MEX), 18.30hs (ESP)

Chelsea vs Wolves, jornada 11 de la Premier League

Chelsea FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

Después del encuentro por EFL Cup en octavos de final, se reencontrarán por la jornada 11, con todos los condimentos que pueda traer aparejado ese partido contra el último de la tabla de clasificación.

08/11/25: Chelsea vs Wolves - jornada 11 de la Premier League (16.00hs (EEUU), 14.00hs (MEX), 21.00hs (ESP)

Burnley vs Chelsea, jornada 12 de la Premier League

Chelsea FC v Burnley FC - Premier League | Richard Pelham/GettyImages

Este encuentro tendrá lugar tras el parón de selecciones de noviembre, donde los distintos países competirán por seguir asegurándose lugares en la Copa del Mundo 2026.

22/11/25: Burnley vs Chelsea - jornada 12 de la Premier League (08.30hs (EEUU), 06.30hs (MEX), 13.30hs (ESP)

Chelsea vs. Barcelona, jornada 5 de la UEFA Champions League

Chelsea v Sunderland - Premier League | Alex Broadway/GettyImages

En un partido determinante para encaminar la clasificación, recibirá a los de Hansi Flick, fortalecidos por la vuelta de todos sus lesionados actuales para ese momento, y con ganas de también sumar de a tres para clasificarse a los octavos de final.

25/11/25: Chelsea vs Barcelona - jornada 5 de Champions League (16.00hs (EEUU),

14.00hs (MEX), 21.00hs (ESP)

Chelsea vs Arsenal, jornada 13 de la Premier League

TOPSHOT-FBL-EUR-C4-CHELSEA-COPENHAGEN | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Luego del partido frente al FC Barcelona tendrán una parada complicadísima, enfrentando al Arsenal, líder y candidato de la Premier League, en Stamford Bridge en lo que será uno de los clásicos de la temporada.

30/11/25: Chelsea vs Arsenal - jornada 13 de la Premier League - 11.30hs (EEUU), 10.30hs (MEX)17.30hs (ESP)

Los próximos cinco partidos del Chelsea