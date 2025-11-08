El Chelsea se impuso por marcador de 3-0 a los Wolves con goles de Malo Gusto, Joao Pedro y Pedro Neto en partido correspondiente a la jornada 11 de la Premier League. Con este resultado, los Blues se ubicaron de manera provisional como segundo lugar de la tabla.

En las próximas semanas, el Chelsea tendrá compromisos de la Premier League y también en la Champions League, en la cual tendrá que enfrentar nada más y nada menos que al FC Barcelona.

A continuación, dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.

Burnley vs Chelsea, jornada 12 de la Premier League

Chelsea FC v Burnley FC - Premier League | Richard Pelham/GettyImages

Este encuentro tendrá lugar tras el parón de selecciones de noviembre, donde los distintos países competirán por seguir asegurándose lugares en la Copa del Mundo 2026.

22/11/25: Burnley vs Chelsea - jornada 12 de la Premier League (08.30hs (EEUU), 06.30hs (MEX), 13.30hs (ESP)

Chelsea vs. Barcelona, jornada 5 de la UEFA Champions League

Chelsea v Sunderland - Premier League | Alex Broadway/GettyImages

En un partido determinante para encaminar la clasificación, recibirá a los de Hansi Flick, fortalecidos por la vuelta de todos sus lesionados actuales para ese momento, y con ganas de también sumar de a tres para clasificarse a los octavos de final.

25/11/25: Chelsea vs Barcelona - jornada 5 de Champions League (16.00hs (EEUU),

14.00hs (MEX), 21.00hs (ESP)

Chelsea vs Arsenal, jornada 13 de la Premier League

TOPSHOT-FBL-EUR-C4-CHELSEA-COPENHAGEN | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Luego del partido frente al FC Barcelona tendrán una parada complicadísima, enfrentando al Arsenal, líder y candidato de la Premier League, en Stamford Bridge en lo que será uno de los clásicos de la temporada.

30/11/25: Chelsea vs Arsenal - jornada 13 de la Premier League - 11.30hs (EEUU), 10.30hs (MEX)17.30hs (ESP)

Leeds vs Chelsea, jornada 14 de la Premier League

Leeds United v West Ham United - Premier League | Stu Forster/GettyImages

El equipo de Enzo Maresca visitará a uno de los recién ascendidos en la continuidad de la liga inglesa tras el clásico frente al Arsenal, buscando seguir creciendo en la tabla de posiciones del campeonato.

03/12/25: Leeds vs Chelsea - jornada 14 de la Premier League - 15.15hs (EEUU), 14.15hs (MEX), 21.15hs (ESP)

Bournemouth vs Chelsea, jornada 15 de la Premier League

Bournemouth v Nottingham Forest - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

Nuevamente fuera de casa, los Blues visitarán a los Cherries, una de las grandes sorpresas de la temporada. El equipo dirigido por Andoni Iraola es uno de los que compite por entrar a copas internacionales, y los de Maresca serán un rival directo.

06/12/25: Bournemouth vs Chelsea - jornada 15 de la Premier League - 10.00hs (EEUU), 09.00hs (MEX), 17.00hs (ESP)

