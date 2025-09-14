Este domingo 14 de septiembre, el FC Barcelona volvió al ruedo y lo hizo enfrentándose al Valencia en la jornada 4 de LaLiga en el Estadio Johan Cruyff. Robert Lewandowski, Fermín López y Raphinha anotaron un doblete cada uno para firmar una goleada histórica de 6-0 sobre los Naranjeros.

A continuación les dejamos con los cinco próximos partidos del FC Barcelona

Champions League: FC Barcelona - Newcastle United -fase de Liga (17 de septiembre)

Tres días más tarde llegará el estreno en la Champions League ante el Newcastle United. El Barcelona abrirá la fase de liga con la ambición de demostrar que este año puede ser candidato real al título.

Jornada 1 de la Fase de Liga de Champions League

Jornada 5: FC Barcelona – Getafe (21 de septiembre)

Getafe CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

La incertidumbre sobre el escenario también se mantiene para la jornada 5 ante el Getafe. El partido está programado para el 21 de septiembre, y será clave para seguir sumando en Liga antes de afrontar un tramo intenso de competición. Ya sea en el Camp Nou o en el Johan Cruyff, el Barça deberá mantener su fiabilidad en casa.

FC Barcelona vs Getafe - Jornada 5 de La Liga

Jornada 6: Real Oviedo – FC Barcelona (Carlos Tartiere, 24 de septiembre)

El cierre de mes será en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo, un desplazamiento especial por el ambiente que suele rodear los partidos en Asturias. Para el Barça será otro test de carácter, en un estadio en el que los locales se crecen ante los grandes.

Real Oviedo vs FC Barcelona - Jornada 6 de La Liga

Jornada 7: FC Barcelona vs Real Sociedad (28 de septiembre)

El Barça recibe a la Real Sociedad en su estadio. Los blaugranas querrán dominar el juego desde el primer minuto, explotando su fortaleza ofensiva y la posesión para evitar sorpresas. La Real Sociedad, sólido equipo de toque y buen bloque defensivo, buscará aprovechar espacios y transiciones rápidas. Será clave la intensidad en el mediocampo, así como la concentración atrás para los dos lados. Partido de alto voltaje.

FC Barcelona vs Real Sociedad - Jornada 7 de LaLiga

Champions League: FC Barcelona vs PSG (1 de octubre)

El Barcelona recibe al PSG con la urgencia de imponer su estilo tras el inicio de Champions, frente a un rival potente y dotado de grandes individualidades. El equipo blaugrana debe sacar ventaja en casa, controlar los espacios y evitar los contragolpes explosivos de los franceses. PSG intentará imponer su experiencia ofensiva, con jugadores capaces de decidir en segundos. Será clave la solidez defensiva de Barça, así como cómo gestionan la presión en momentos decisivos. Un duelo que puede definir aspiraciones tempranas.

FC Barcelona vs PSG Jornada 2 de UCL

Los próximos 5 rivales del FC Barcelona