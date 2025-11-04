El calendario con los 5 próximos encuentros del Real Madrid tras caer 1-0 ante el Liverpool

El Real Madrid cayó en su partido en Anfield ante el Liverpool por UEFA Champions League pero ya piensa en lo que se le viene desde este mismo fin de semana.

Serán semanas complicadas para el Real Madrid, ya que enfrentará a grandes rivales tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, donde es uno de los que pelea por el título.

Rayo Vallecano vs Real Madrid, jornada 12 de LaLiga

Real Sociedad v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El equipo dirigido por Iñigo Pérez fue el que le quitó la seguidilla de victorias al FC Barcelona y sin dudas es un hueso duro de roer para los poderosos en el último tiempo. Además, su estadio es una verdadera fortaleza y son un rival especialmente complejo cuando juegan en casa.

9/11/25: Rayo Vallecano vs Real Madrid - LaLiga (10:15 USA, 09:15 MEX, 17:15 ESP)

Elche vs Real Madrid, jornada 13 de LaLiga

FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El Merengue viajará a Alicante para enfrentarse con el equipo recién ascendido, que buscará demostrar sus intenciones de seguir en la máxima categoría venciendo a uno de los gigantes del país.

23/11/25: Elche vs Real Madrid - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Olympiacos vs Real Madrid, jornada 5 de la UEFA Champions League

UEFA Champions LeagueMD-1 PSV Eindhoven | ANP/GettyImages

El Merengue visitará Atenas para enfrentarse con el tradicional equipo griego, aunque este viene de perder por 6-1 ante el FC Barcelona. Es cierto que tiene tiempo de recuperarse, pero también le servirá a los de Xabi Alonso como referencia para preparar el encuentro.

26/11/25: Olympiacos vs Real Madrid - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Girona vs Real Madrid, jornada 13 de LaLiga

Getafe CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El Merengue visitará Montilivi para intentar seguir en lo más alto de LaLiga, aunque no será para nada sencilla la visita a Cataluña ya que el Girona lucha por escaparse de la zona de descenso.

30/11/25: Girona vs Real Madrid - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Athletic Club vs Real Madrid, jornada 14 de LaLiga

Real Sociedad v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Merengue visitará Bilbao, una plaza que siempre le es dificultosa pero querrá sacar adelante el partido de la mejor manera posible, en lo que será el primero a disputar en el último mes del año 2025.

3/12/25: Girona vs Real Madrid - LaLiga (13:00 USA, 12:00 MEX, 19:00 ESP)

El calendario del Real Madrid