El Real Madrid visitó al Girona este domingo 30 de noviembre en la jornada 14 de LaLiga. A pesar de la diferencia de presupuestos y plantillas, los merengues no pudieron pasar de un empate a un gol ante los Blanquivermells. Tras este resultado, el cuadro dirigido por Xabi Alonso perdió el liderato.

Serán semanas ajetreadas para los capitalinos, que tienen estos cinco compromisos por delante.

Athletic Club vs Real Madrid, jornada 14 de LaLiga

FC Barcelona v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Merengue visitará Bilbao, una plaza que siempre le es dificultosa pero querrá sacar adelante el partido de la mejor manera posible, en lo que será el primero a disputar en el último mes del año 2025.

3/12/25: Girona vs Real Madrid - LaLiga (13:00 USA, 12:00 MEX, 19:00 ESP)

Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 15 de LaLiga

Deportivo Alaves v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

De regreso en el Bernabéu, recibirán la visita del Celta de Vigo, que hace algunas semanas supo ponérsela muy difícil al FC Barcelona en su encuentro por LaLiga.

7/12/25: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Manchester City, jornada 6 de la UEFA Champions League

Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Este será el gran choque de la sexta jornada de la UEFA Champions League, reeditando aquel cruce de playoffs por el ingreso a octavos de final de la temporada pasada. En esta edición, ambos están bien perfilados para entrar de manera directa a dicha ronda.

10/12/25: Real Madrid vs Manchester City - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Alavés vs Real Madrid, jornada 16 de LaLiga

Deportivo Alaves v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

En el anteúltimo partido del año, visitará a un Alavés que está en el puesto 15, pero cerca tanto del descenso como de las zonas de clasificación a copas internacionales. El Merengue debería estar a la altura y sacar el partido adelante.

14/12/25: Alavés vs Real Madrid, jornada 16 de LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

En un Santiago Bernabéu colmado, el Merengue cerrará el año recibiendo la visita de los andaluces en uno de los partidos más tradicionales de la historia del fútbol español.

20/12/25: Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

El calendario del Real Madrid