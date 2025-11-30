El calendario con los 5 próximos encuentros del Real Madrid tras empatar 1-1 ante el Girona
El Real Madrid visitó al Girona este domingo 30 de noviembre en la jornada 14 de LaLiga. A pesar de la diferencia de presupuestos y plantillas, los merengues no pudieron pasar de un empate a un gol ante los Blanquivermells. Tras este resultado, el cuadro dirigido por Xabi Alonso perdió el liderato.
Serán semanas ajetreadas para los capitalinos, que tienen estos cinco compromisos por delante.
Athletic Club vs Real Madrid, jornada 14 de LaLiga
El Merengue visitará Bilbao, una plaza que siempre le es dificultosa pero querrá sacar adelante el partido de la mejor manera posible, en lo que será el primero a disputar en el último mes del año 2025.
- 3/12/25: Girona vs Real Madrid - LaLiga (13:00 USA, 12:00 MEX, 19:00 ESP)
Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 15 de LaLiga
De regreso en el Bernabéu, recibirán la visita del Celta de Vigo, que hace algunas semanas supo ponérsela muy difícil al FC Barcelona en su encuentro por LaLiga.
- 7/12/25: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
Real Madrid vs Manchester City, jornada 6 de la UEFA Champions League
Este será el gran choque de la sexta jornada de la UEFA Champions League, reeditando aquel cruce de playoffs por el ingreso a octavos de final de la temporada pasada. En esta edición, ambos están bien perfilados para entrar de manera directa a dicha ronda.
- 10/12/25: Real Madrid vs Manchester City - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
Alavés vs Real Madrid, jornada 16 de LaLiga
En el anteúltimo partido del año, visitará a un Alavés que está en el puesto 15, pero cerca tanto del descenso como de las zonas de clasificación a copas internacionales. El Merengue debería estar a la altura y sacar el partido adelante.
- 14/12/25: Alavés vs Real Madrid, jornada 16 de LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga
En un Santiago Bernabéu colmado, el Merengue cerrará el año recibiendo la visita de los andaluces en uno de los partidos más tradicionales de la historia del fútbol español.
- 20/12/25: Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
El calendario del Real Madrid
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Athletic Club
3 de diciembre
13:00 USA, 12:00 MEX, 19:00 ESP
USA ESPN Deportes
LaLiga
Celta
7 de diciembre
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
USA ESPN Deportes
LaLiga
Manchester City
10 de diciembre
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
USA: Paramount+
Champions League
Alavés
14 de diciembre
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
USA ESPN Deportes
LaLiga
Sevilla
20 de diciembre
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
USA ESPN Deportes
LaLiga
