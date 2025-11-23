El calendario con los 5 próximos encuentros del Real Madrid tras empatar 2-2 con el Elche
El Real Madrid sufrió más de lo esperado en la cancha del Estadio Martínez Valero y consiguió un empate a dos goles ante un combativo Elche. Por parte de los merengues anotaron Dean Huijsen y Jude Bellingham.
Serán semanas complicadas para el Real Madrid, ya que enfrentará a grandes rivales tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, donde es uno de los que pelea por el título.
Olympiacos vs Real Madrid, jornada 5 de la UEFA Champions League
El Merengue visitará Atenas para enfrentarse con el tradicional equipo griego, aunque este viene de perder por 6-1 ante el FC Barcelona. Es cierto que tiene tiempo de recuperarse, pero también le servirá a los de Xabi Alonso como referencia para preparar el encuentro.
- 26/11/25: Olympiacos vs Real Madrid - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
Girona vs Real Madrid, jornada 13 de LaLiga
El Merengue visitará Montilivi para intentar seguir en lo más alto de LaLiga, aunque no será para nada sencilla la visita a Cataluña ya que el Girona lucha por escaparse de la zona de descenso.
- 30/11/25: Girona vs Real Madrid - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
Athletic Club vs Real Madrid, jornada 14 de LaLiga
El Merengue visitará Bilbao, una plaza que siempre le es dificultosa pero querrá sacar adelante el partido de la mejor manera posible, en lo que será el primero a disputar en el último mes del año 2025.
- 3/12/25: Girona vs Real Madrid - LaLiga (13:00 USA, 12:00 MEX, 19:00 ESP)
Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 15 de LaLiga
De regreso en el Bernabéu, recibirán la visita del Celta de Vigo, que hace algunas semanas supo ponérsela muy difícil al FC Barcelona en su encuentro por LaLiga.
- 7/12/25: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
Real Madrid vs Manchester City, jornada 6 de la UEFA Champions League
Este será el gran choque de la sexta jornada de la UEFA Champions League, reeditando aquel cruce de playoffs por el ingreso a octavos de final de la temporada pasada. En esta edición, ambos están bien perfilados para entrar de manera directa a dicha ronda.
- 10/12/25: Real Madrid vs Manchester City - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
El calendario del Real Madrid
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Olympiakos
26 de noviembre
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
USA: Paramount+
UEFA Champions League
Girona
30 de noviembre
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
USA ESPN Deportes
LaLiga
Athletic Club
3 de diciembre
13:00 USA, 12:00 MEX, 19:00 ESP
USA: ESPN Deportes
LaLiga
Celta de Vigo
7 de diciembre
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
USA ESPN Deportes
LaLiga
Manchester City
10 de diciembre
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
USA: Paramount+
UEFA Champions League
