El Real Madrid sufrió más de lo esperado en la cancha del Estadio Martínez Valero y consiguió un empate a dos goles ante un combativo Elche. Por parte de los merengues anotaron Dean Huijsen y Jude Bellingham.

Serán semanas complicadas para el Real Madrid, ya que enfrentará a grandes rivales tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, donde es uno de los que pelea por el título.

Olympiacos vs Real Madrid, jornada 5 de la UEFA Champions League

UEFA Champions LeagueMD-1 PSV Eindhoven | ANP/GettyImages

El Merengue visitará Atenas para enfrentarse con el tradicional equipo griego, aunque este viene de perder por 6-1 ante el FC Barcelona. Es cierto que tiene tiempo de recuperarse, pero también le servirá a los de Xabi Alonso como referencia para preparar el encuentro.

26/11/25: Olympiacos vs Real Madrid - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Girona vs Real Madrid, jornada 13 de LaLiga

Getafe CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El Merengue visitará Montilivi para intentar seguir en lo más alto de LaLiga, aunque no será para nada sencilla la visita a Cataluña ya que el Girona lucha por escaparse de la zona de descenso.

30/11/25: Girona vs Real Madrid - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Athletic Club vs Real Madrid, jornada 14 de LaLiga

Real Sociedad v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Merengue visitará Bilbao, una plaza que siempre le es dificultosa pero querrá sacar adelante el partido de la mejor manera posible, en lo que será el primero a disputar en el último mes del año 2025.

3/12/25: Girona vs Real Madrid - LaLiga (13:00 USA, 12:00 MEX, 19:00 ESP)

Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 15 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-CELTA-BARCELONA | MIGUEL RIOPA/GettyImages

De regreso en el Bernabéu, recibirán la visita del Celta de Vigo, que hace algunas semanas supo ponérsela muy difícil al FC Barcelona en su encuentro por LaLiga.

7/12/25: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Manchester City, jornada 6 de la UEFA Champions League

Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First | Carl Recine/GettyImages

Este será el gran choque de la sexta jornada de la UEFA Champions League, reeditando aquel cruce de playoffs por el ingreso a octavos de final de la temporada pasada. En esta edición, ambos están bien perfilados para entrar de manera directa a dicha ronda.

10/12/25: Real Madrid vs Manchester City - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

El calendario del Real Madrid