El calendario con los 5 próximos encuentros del Real Madrid tras empatar 2-2 con el Elche

Los merengues suman tres partidos sin conocer la victoria
El Real Madrid sufrió más de lo esperado en la cancha del Estadio Martínez Valero y consiguió un empate a dos goles ante un combativo Elche. Por parte de los merengues anotaron Dean Huijsen y Jude Bellingham.

Serán semanas complicadas para el Real Madrid, ya que enfrentará a grandes rivales tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, donde es uno de los que pelea por el título.

Olympiacos vs Real Madrid, jornada 5 de la UEFA Champions League

El Merengue visitará Atenas para enfrentarse con el tradicional equipo griego, aunque este viene de perder por 6-1 ante el FC Barcelona. Es cierto que tiene tiempo de recuperarse, pero también le servirá a los de Xabi Alonso como referencia para preparar el encuentro.

  • 26/11/25: Olympiacos vs Real Madrid - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Girona vs Real Madrid, jornada 13 de LaLiga

El Merengue visitará Montilivi para intentar seguir en lo más alto de LaLiga, aunque no será para nada sencilla la visita a Cataluña ya que el Girona lucha por escaparse de la zona de descenso.

  • 30/11/25: Girona vs Real Madrid - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Athletic Club vs Real Madrid, jornada 14 de LaLiga

El Merengue visitará Bilbao, una plaza que siempre le es dificultosa pero querrá sacar adelante el partido de la mejor manera posible, en lo que será el primero a disputar en el último mes del año 2025.

  • 3/12/25: Girona vs Real Madrid - LaLiga (13:00 USA, 12:00 MEX, 19:00 ESP)

Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 15 de LaLiga

De regreso en el Bernabéu, recibirán la visita del Celta de Vigo, que hace algunas semanas supo ponérsela muy difícil al FC Barcelona en su encuentro por LaLiga.

  • 7/12/25: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Manchester City, jornada 6 de la UEFA Champions League

Este será el gran choque de la sexta jornada de la UEFA Champions League, reeditando aquel cruce de playoffs por el ingreso a octavos de final de la temporada pasada. En esta edición, ambos están bien perfilados para entrar de manera directa a dicha ronda.

  • 10/12/25: Real Madrid vs Manchester City - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

El calendario del Real Madrid

Rival

Fecha

Hora

TV

Competición

Olympiakos

26 de noviembre

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

USA: Paramount+
MEX: Max
ESP: DAZN

UEFA Champions League

Girona

30 de noviembre

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

USA ESPN Deportes
MEX: Sky+
ESP: Movistar+

LaLiga

Athletic Club

3 de diciembre

13:00 USA, 12:00 MEX, 19:00 ESP

USA: ESPN Deportes
MEX: Sky+
ESP: Movistar+

LaLiga

Celta de Vigo

7 de diciembre

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

USA ESPN Deportes
MEX: Sky+
ESP: Movistar+

LaLiga

Manchester City

10 de diciembre

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

USA: Paramount+
MEX: Max
ESP: DAZN

UEFA Champions League

