El Real Madrid sigue dejando dudas en la presente temporada. El conjunto blanco cayó por marcador de 0-2 ante el Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu, algo que no sucedía desde 2006. Por si fuera poco, a mitad de semana, el cuadro dirigido por Xabi Alonso tendrá que medirse ante el Manchester City.

Serán semanas ajetreadas para el conjunto blanco, que tiene estos cinco compromisos por delante.

Real Madrid vs Manchester City, jornada 6 de la UEFA Champions League

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-LEEDS | OLI SCARFF/GettyImages

Este será el gran choque de la sexta jornada de la UEFA Champions League, reeditando aquel cruce de playoffs por el ingreso a octavos de final de la temporada pasada. En esta edición, ambos están bien perfilados para entrar de manera directa a dicha ronda.

10/12/25: Real Madrid vs Manchester City - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Alavés vs Real Madrid, jornada 16 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVES | JOSEP LAGO/GettyImages

En el anteúltimo partido del año, visitará a un Alavés que está en el puesto 15, pero cerca tanto del descenso como de las zonas de clasificación a copas internacionales. El Merengue debería estar a la altura y sacar el partido adelante.

14/12/25: Alavés vs Real Madrid, jornada 16 de LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-REAL BETIS | CRISTINA QUICLER/GettyImages

En un Santiago Bernabéu colmado, el Merengue cerrará el año recibiendo la visita de los andaluces en uno de los partidos más tradicionales de la historia del fútbol español.

20/12/25: Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga

Sevilla FC v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

En el primer partido del nuevo año, recibirá a uno de los animadores del campeonato español, quien de la mano del Ingeniero Manuel Pellegrini viene peleando arriba y está en zona de copas internacionales, ya que ocupa el puesto de clasificación a la Europa League en estos momentos.

4/1/26: Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga (10:15 USA, 09:15 MEX, 16:15 ESP)

Real Madrid vs. Atlético de Madrid, semifinales de la Supercopa de España

FBL-KSA-ESP-SUPER CUP-REAL MADRID-BARCELONA | GIUSEPPE CACACE/GettyImages

El primer trofeo de la temporada estará en juego y el Real Madrid buscará, ante el Colchonero, meterse en la gran definición. En la otra llave están FC Barcelona y Athletic Club.

8/1/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid, Supercopa de España - horario a confirmar

