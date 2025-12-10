El calendario con los 5 próximos encuentros del Real Madrid tras perder 2-1 con el Manchester City

El Real Madrid perdió por la jornada 6 de la Champions League ante el Manchester City y se profundiza su crisis futbolistica, que lo lleva a poner en duda el puesto de entrenador a Xabi Alonso.

Más allá de que no se espera que la dirgencia tome una decisión fuerte en las próximas horas, se descuenta que serán semanas ajetreadas para el conjunto blanco.

Estos son los siguientes 5 partidos del Real Madrid:

Alavés vs Real Madrid, jornada 16 de LaLiga

En el anteúltimo partido del año, visitará a un Alavés que está en el puesto 15, pero cerca tanto del descenso como de las zonas de clasificación a copas internacionales. El Merengue debería estar a la altura y sacar el partido adelante.

14/12/25: Alavés vs Real Madrid, jornada 16 de LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga

En un Santiago Bernabéu que puede ser una olla a presión, el Merengue cerrará el año recibiendo la visita de los andaluces en uno de los partidos más tradicionales de la historia del fútbol español.

20/12/25: Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga

En el primer partido del nuevo año, recibirá a uno de los animadores del campeonato español, quien de la mano del Ingeniero Manuel Pellegrini viene peleando arriba y está en zona de copas internacionales, ya que ocupa el puesto de clasificación a la Europa League en estos momentos.

4/1/26: Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga (10:15 USA, 09:15 MEX, 16:15 ESP)

Real Madrid vs. Atlético de Madrid, semifinales de la Supercopa de España

El primer trofeo de la temporada estará en juego y el Real Madrid buscará, ante el Colchonero, meterse en la gran definición. En la otra llave están FC Barcelona y Athletic Club.

8/1/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid, Supercopa de España - horario a confirmar

Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga

Enfrentar al último de la tabla no debería ser un contratiempo para el Madrid, pero las dudas que genera este rendimiento colectivo del equipo hace pensar que se debe llevar adelante el partido de manera cautelosa para no tener sorpresas.

17-18/1/26: Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga, horario a confirmar

