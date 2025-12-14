El Real Madrid tuvo un partido complicado en su visita al Deportivo Alavés. Kylian Mbappé abrió el marcador, pero Carlos Vicente Robles empató la pizarra a 22 minutos del final del encuentro. Rodrygo apareció al minuto 76 para conseguir el gol del triunfo para los merengues que le da un respiro a Xabi Alonso.

Estos son los siguientes 5 partidos del Real Madrid:

Talavera vs Real Madrid, dieciseisavos de final de Copa del Rey

El Real Madrid debutará en la Copa del Rey 2025/26 el miércoles 17. Al ser uno de los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España, los blancos entran directamente en la ronda de dieciseisavos, enfrentándose a rivales de las categorías inferiores. En este caso el Talavera de Primera Federación.

Copa Del Rey | Europa Press Sports/GettyImages

Los blancos disputaron la final la pasada temporada en la que fueron derrotados por el FC Barcelona en la prórroga.

17/12/25: Talavera vs Real Madrid, dieciseisavos de final de Copa del Rey (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga

Valencia CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En un Santiago Bernabéu que puede ser una olla a presión, el Merengue cerrará el año recibiendo la visita de los andaluces en uno de los partidos más tradicionales de la historia del fútbol español.

20/12/25: Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-BARCELONA | CRISTINA QUICLER/GettyImages

En el primer partido del nuevo año, recibirá a uno de los animadores del campeonato español, quien de la mano del Ingeniero Manuel Pellegrini viene peleando arriba y está en zona de copas internacionales, ya que ocupa el puesto de clasificación a la Europa League en estos momentos.

4/1/26: Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga (10:15 USA, 09:15 MEX, 16:15 ESP)

Real Madrid vs. Atlético de Madrid, semifinales de la Supercopa de España

Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El primer trofeo de la temporada estará en juego y el Real Madrid buscará, ante el Colchonero, meterse en la gran definición. En la otra llave están FC Barcelona y Athletic Club.

8/1/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid, Supercopa de España - horario a confirmar

* Si gana este encuentro, jugará la final el 12 de enero

Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga

Ca Osasuna V Levante Ud - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Enfrentar al último de la tabla no debería ser un contratiempo para el Madrid, pero las dudas que genera este rendimiento colectivo del equipo hace pensar que se debe llevar adelante el partido de manera cautelosa para no tener sorpresas.

18/1/26: Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga, horario a confirmar