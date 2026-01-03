El Arsenal FC visitó al Bournemouth en la correspondiente Jornada 20 de la Premier League, después de haber goleado 4-1 al Aston Villa. Por su parte, el Bournemouth venía de igualar a dos anotaciones frente al Chelsea.

El conjunto local se puso al frente en el marcador al minuto 10, por conducto de Francisco Evanilson. Sin embargo, los Gunners lo empataron al 16, con gol de Gabriel Magalhaes. Para que después se consumara la remontada al minuto 54’ y 71’ con un doblete de Declan Rice y un descuento más de la localía por parte de Eli Junior al 76’.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Mikel Arteta.

Arsenal begin 2026 with a hard-fought win against Bournemouth 👏 pic.twitter.com/aTD8AwmVCV — Premier League (@premierleague) January 3, 2026

Arsenal vs Liverpool - Premier League

Arsenal vs Liverpool | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la Jornada número 3 de la presente temporada y terminó en una victoria para los Reds por la mínima diferencia 1-0.

¿Cuándo?: 8 de enero

Lugar: London, Reino Unido

Estadio: Emirates Stadium

Hora: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (Ciudad de México), 21:00 horas (España)

Portsmouth vs Arsenal - FA Cup

Portsmouth vs Arsenal en la FA Cup | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Estos equipos ingleses se medirán en la Tercera Ronda de la FA Cup y el vencedor avanzará a la siguiente fase para buscar continuar por la búsqueda del título.

¿Cuándo?: 11 de enero

Lugar: Southsea, Portsmouth

Estadio: Fratton Park

Hora: 07:00 horas (Estados Unidos), 06:00 horas (Ciudad de México), 13:00 horas (España)

Chelsea vs Arsenal - Copa de la Liga

Chelsea vs Arsenal | JUSTIN TALLIS/GettyImages

Los Blues y Gunners se medirán en las semifinales de la Copa de la Liga y el primer capítulo será en casa del Chelsea y el vencedor se medirá al ganador de la otra llave entre e Newcastle y Manchester City.

¿Cuándo?: 14 de enero

Lugar: Londres, Reino Unido

Estadio: Stamford Bridge

Hora: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (Ciudad de México), 21:00 horas (España)

Nottingham Forest vs Arsenal - Premier League

Nottingham Forest vs Arsenal en Premier Leagie | HENRY NICHOLLS/GettyImages

En la Jornada 22 el cuadro londinense visitará al Nottingham Forest en un enfrentamiento interesante en donde esperan continuar en la cima de la clasificación general.

¿Cuándo?: 17 de enero

Lugar: Nottinghamshire, Reino Unido

Estadio: City Ground

Hora: 10:30 horas (Estados Unidos), 09:30 horas (Ciudad de México), 16:30 horas (España)

Inter vs Arsenal - Champions League

Arsenal FC en la UEFA Champions League | Jean Catuffe/GettyImages

El conjunto Gunner es el líder de la clasificación en la UEFA Champions League con paso perfecto ganando seis de seis partidos, marcando 17 goles y solo recibiendo un tanto, por lo que suman 18 unidades y se medirán al conjunto nerazzurri que es uno de los mejores clubes de la temporada ubicado en el sexto sitio.

¿Cuándo?: 20 de enero

Lugar: Milan, Italia

Estadio: Giuseppe Meazza