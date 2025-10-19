El calendario con los 5 próximos partidos de Chivas tras vencer 2-0 al Mazatlán
El sábado 18 de octubre del 2025, en la cancha del estadio Akron, las Chivas Rayadas del Guadalajara vencieron 2-0 al Mazatlán FC, para el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025.
A través de este artículo, te contaremos quiénes serán los rivales del Rebaño Sagrado en los próximos cinco partidos.
Querétaro vs Chivas - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cinco por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en a cancha del estadio Akron.
- ¿Cuándo?: 23 de octubre
- Lugar: Querétaro
- Estadio: La Corregidora
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Chivas vs Atlas - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 17 por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Jalisco.
- ¿Cuándo?: 25 de octubre
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 23:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (Ciudad de México), 05:07 horas (España)
Pachuca vs Chivas - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 2-1 en favor del Rebaño Sagrado. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Akron.
- ¿Cuándo?: 2 de noviembre
- Lugar: Pachuca, Hidalgo
- Estadio: Hidalgo
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (Ciudad de México), 02:00 horas (España)
Chivas vs Monterrey - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 3-1 en favor del Club de Fútbol Monterrey. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.
- ¿Cuándo?: 8 de noviembre
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 18:07 horas (Estados Unidos), 16:07 horas (Ciudad de México), 00:07 horas (España)
