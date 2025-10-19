El calendario con los 5 próximos partidos de Chivas tras vencer 2-0 al Mazatlán

El sábado 18 de octubre del 2025, en la cancha del estadio Akron, las Chivas Rayadas del Guadalajara vencieron 2-0 al Mazatlán FC, para el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025.

A través de este artículo, te contaremos quiénes serán los rivales del Rebaño Sagrado en los próximos cinco partidos.

Querétaro vs Chivas - Liga MX

Chivas v Queretaro - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cinco por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en a cancha del estadio Akron.

¿Cuándo?: 23 de octubre

Lugar: Querétaro

Estadio: La Corregidora

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Chivas vs Atlas - Liga MX

Atlas v Chivas - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 17 por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Jalisco.

¿Cuándo?: 25 de octubre

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 23:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (Ciudad de México), 05:07 horas (España)

Pachuca vs Chivas - Liga MX

Pachuca v Chivas - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 2-1 en favor del Rebaño Sagrado. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Akron.

¿Cuándo?: 2 de noviembre

Lugar: Pachuca, Hidalgo

Estadio: Hidalgo

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (Ciudad de México), 02:00 horas (España)

Chivas vs Monterrey - Liga MX

Monterrey v Chivas - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 3-1 en favor del Club de Fútbol Monterrey. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.

¿Cuándo?: 8 de noviembre

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron