El calendario con los 5 próximos partidos de Cruz Azul tras vencer 2-1 al América

Con un gol de 'Nacho' Rivero al minuto 67, la Máquina Celeste de la Cruz Azul concretó su voltereta frente a las Águilas del América, venciéndolos por un duro marcador de 2-1, en el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025.

A través de este artículo, te contaremos qué es lo que sigue para los cementeros en los próximos 5 partidos en Liga MX.

Necaxa vs Cruz Azul - Liga MX

Cruz Azul v Necaxa - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de octubre

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Cruz Azul vs Monterrey - Liga MX

Cruz Azul v Monterrey - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Puebla vs Cruz Azul - Liga MX

Puebla v Cruz Azul - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 31 de octubre

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Cruz Azul vs Pumas UNAM - Liga MX

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Getty Images/GettyImages

¿Cuándo?: 08 de noviembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Cruz Azul vs Ganador Conmebol - Intercontinental Cup

Tijuana v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

¿Cuándo?: 10 de diciembre

Lugar: Rayan, Qatar

Estadio: Ahmed bin Ali