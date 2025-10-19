El calendario con los 5 próximos partidos de Cruz Azul tras vencer 2-1 al América
Con un gol de 'Nacho' Rivero al minuto 67, la Máquina Celeste de la Cruz Azul concretó su voltereta frente a las Águilas del América, venciéndolos por un duro marcador de 2-1, en el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025.
A través de este artículo, te contaremos qué es lo que sigue para los cementeros en los próximos 5 partidos en Liga MX.
Necaxa vs Cruz Azul - Liga MX
- ¿Cuándo?: 21 de octubre
- Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes
- Estadio: Victoria
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Cruz Azul vs Monterrey - Liga MX
- ¿Cuándo?: 25 de octubre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Puebla vs Cruz Azul - Liga MX
- ¿Cuándo?: 31 de octubre
- Lugar: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Cruz Azul vs Pumas UNAM - Liga MX
- ¿Cuándo?: 08 de noviembre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Cruz Azul vs Ganador Conmebol - Intercontinental Cup
- ¿Cuándo?: 10 de diciembre
- Lugar: Rayan, Qatar
- Estadio: Ahmed bin Ali
- Hora: 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (Ciudad de México), 21:00 horas (España)
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.