El calendario con los 5 próximos partidos de Cruz Azul tras vencer 2-1 al América

Rivero le dio el triunfo a los cementeros
Carlos Reyes|
Cruz Azul v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX
Cruz Azul v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX

Con un gol de 'Nacho' Rivero al minuto 67, la Máquina Celeste de la Cruz Azul concretó su voltereta frente a las Águilas del América, venciéndolos por un duro marcador de 2-1, en el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025.

A través de este artículo, te contaremos qué es lo que sigue para los cementeros en los próximos 5 partidos en Liga MX.

Necaxa vs Cruz Azul - Liga MX

Willer Ditta, Agustin Palavecino
Cruz Azul v Necaxa - Torneo Apertura 2024 Liga MX
  • ¿Cuándo?: 21 de octubre
  • Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes
  • Estadio: Victoria
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Cruz Azul vs Monterrey - Liga MX

Sergio Ramos, Angel Sepulveda
Cruz Azul v Monterrey - Torneo Clausura 2025 Liga MX
  • ¿Cuándo?: 25 de octubre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Puebla vs Cruz Azul - Liga MX

Willer Ditta, Luis Quiñones
Puebla v Cruz Azul - Torneo Apertura 2024 Liga MX
  • ¿Cuándo?: 31 de octubre
  • Lugar: Puebla, Puebla
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Cruz Azul vs Pumas UNAM - Liga MX

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2025 Liga MX
Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2025 Liga MX
  • ¿Cuándo?: 08 de noviembre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Cruz Azul vs Ganador Conmebol - Intercontinental Cup

Kevin Mier
Tijuana v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX
  • ¿Cuándo?: 10 de diciembre
  • Lugar: Rayan, Qatar
  • Estadio: Ahmed bin Ali
  • Hora: 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (Ciudad de México), 21:00 horas (España)
