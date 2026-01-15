El calendario con los 5 próximos partidos de Tigres UANL tras perder 1-0 contra Pumas UNAM

Los Tigres UANL recibieron la visita de los Pumas de la UNAM para el partido correspondiente a la fecha número dos por el torneo de Clausura 2026. Con un solitario gol de Robert Morales al minuto 23, la escuadra visitante se quedó con los tres puntos, cortando con una racha de 11 años sin vencer a Tigres en la cancha del 'Volcán' Universitario.

Acá te dejamos el calendario con los siguientes cinco duelos para la 'U' de Nuevo León, en los que intentará retomar el camino de la victoria.

14/01/2026: Tigres vs Pumas - jornada 2 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Tigres vs Toluca, jornada 3 de la Liga MX

Monterrey v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se cruzaron, fue en el partido correspondiente a la gran final por el torneo de Apertura 2025, y el conjunto toluqueño resultó victorioso, primero 2-1 en tiempo regular, después 9-8 en tanda de penales, para convertirse en flamante bicampeón del fútbol mexicano.

17/1/2026: Tigres vs Toluca - jornada 3 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

León vs Tigres, jornada 4 de la Liga MX

Leon v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

León y Tigres empataron 0-0 la última vez que se enfrentaron. El partido correspondió a la jornada número ocho por el torneo de Apertura 2025, y se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

31/1/26: León vs Tigres, jornada 4 de la Liga MX, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

Forge FC vs Tigres, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

Forge FC v Vancouver Whitecaps - Canadian Championship Semi Final | NurPhoto/GettyImages

El Tigres de Guido Pizarro sueña con el Mundial de Clubes del 2029, por lo que ganar la CONCACAF Champions CUP aparece como un objetivo obligado para este 2026. El Forge FC será su primer rival en la justa intercontinental.

3/2/26: Forge FC vs Tigres, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (20:00 ET US, 18:00 MX, 1:00 ESP)

Tigres vs Santos Laguna, jornada 5 de la Liga MX

Santos Laguna v Necaxa - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025, y los dirgidos por Guido Pizarro se llevaron la victoria por la mínima diferencia. Ángel Correa fue el único anotador del aquel encuentro.

6/2/26: Tigres vs Santos, jornada 5 de la Liga MX, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

Tigres vs Forge FC, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

Forge FC v Vancouver Whitecaps - Canadian Championship Semi Final | NurPhoto/GettyImages

El duelo definitivo por la primera ronda de la CONCACAF Champions CUP entre Tigres UANL y el Forge FC de la MLS, se jugará en la cancha del 'Volcán' Universitario. Cabe señalar que el conjunto felino nunca ha perdido como local (en tiempo regular), un partido contra equipos de la MLS, aunque el Seattle Sounders, el Toronto FC y el Orlando City saben lo que es eliminarlos de la competencia.

10/2/26: Tigres vs Forge FC, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (23:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos de Tigres

Rival Fecha Competición Hora TV Toluca 17 de enero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP TV Azteca León 31 de enero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP FOX SPORTS, FOX ONE Y TUBI Forge FC 3 de febrero CONCACAF Champions CUP 20:00 USA, 18:00 MEX, 01:00 ESP FOX SPORTS, FOX ONE Y TUBI Santos Laguna 6 de febrero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP TV Azteca Forge FC 10 de febrero CONCACAF Champions CUP 22:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP FOX SPORTS, FOX ONE Y TUBI

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX