El calendario con los 5 próximos partidos de Tigres UANL tras vencer 2-1 al Atlético San Luis

Los Tigres UANL arrancaron el 2026 con el pie derecho. Se metieron a la cancha del estadio Alfonso Lastras, y, con doblete de Marcelo Flores, vencieron 2-1 a los potosinos, quienes encontraron el tanto del descuento por conducto del goleador del Apertura 2025, Joao Pedro.

Los dirigidos por Guido Pizarro intentarán continuar con la inercia positiva en los próximos encuentros, en donde se enfrentarán a rivales de mayor envergadura, como el bicampeón Toluca, por citar un ejemplo. Acá te dejamos el calendario con los siguientes cinco duelos para la 'U' de Nuevo León.

Tigres vs Pumas, jornada 2 de la Liga MX

Pumas UNAM v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 1-1.Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímico Universitario, en la CDMX.

14/01/2026: Tigres vs Pumas - jornada 2 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Tigres vs Toluca, jornada 3 de la Liga MX

Monterrey v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se cruzaron, fue en el partido correspondiente a la gran final por el torneo de Apertura 2025, y el conjunto toluqueño resultó victorioso, primero 2-1 en tiempo regular, después 9-8 en tanda de penales, para convertirse en flamante bicampeón del fútbol mexicano.

17/1/2026: Tigres vs Toluca - jornada 3 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

León vs Tigres, jornada 4 de la Liga MX

Leon v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

León y Tigres empataron 0-0 la última vez que se enfrentaron. El partido correspondió a la jornada número ocho por el torneo de Apertura 2025, y se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

31/1/26: León vs Tigres, jornada 4 de la Liga MX, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

Forge FC vs Tigres, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

Forge FC v Vancouver Whitecaps - Canadian Championship Semi Final | NurPhoto/GettyImages

El Tigres de Guido Pizarro sueña con el Mundial de Clubes del 2029, por lo que ganar la CONCACAF Champions CUP aparece como un objetivo obligado para este 2026. El Forge FC será su primer rival en la justa intercontinental.

3/2/26: Forge FC vs Tigres, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (20:00 ET US, 18:00 MX, 1:00 ESP)

Tigres vs Santos Laguna, jornada 5 de la Liga MX

Santos Laguna v Necaxa - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025, y los dirgidos por Guido Pizarro se llevaron la victoria por la mínima diferencia. Ángel Correa fue el único anotador del aquel encuentro.

6/2/26: Tigres vs Santos, jornada 5 de la Liga MX, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos de Tigres

Rival Fecha Competición Hora TV Pumas 14 de enero Liga MX 22:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP TV Azteca Toluca 17 de enero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP TV Azteca León 31 de enero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP FOX SPORTS, FOX ONE Y TUBI Forge FC 3 de febrero CONCACAF Champions CUP 20:00 USA, 18:00 MEX, 01:00 ESP FOX SPORTS, FOX ONE Y TUBI Santos Laguna 6 de febrero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP TV Azteca

