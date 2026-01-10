El calendario con los 5 próximos partidos del América tras empatar 0-0 contra Tijuana
El empate sin goles entre los Xolos de Tijuana y el América fue uno de los cotejos que inauguraron el Clausura 2026 con un partido tan frío como el marcador. En la cancha del estadio Caliente hubo poco brillo ofensivo, escasas emociones frente a las porterías y un ritmo contenido que nunca terminó de encender a las tribunas. Fue un 0-0 discreto, de esos que se olvidan rápido… salvo por un detalle clave.
El encuentro pasó a la historia por el debut oficial del fuera de lugar semiautomático en la Liga MX. El América fue el primer afectado, con un gol anulado por centímetros a la ‘Pantera’ Zúñiga. Decisión milimétrica, sin interpretación ni polémica: datos puros. El futbol mexicano entró a otra era.
Ahora, el conjunto azulcrema tratará de reponer los dos puntos perdidos esta noche sumando la mayor cantidad de unidades en los siguientes compromisos. Te invitamos a conocer el calendario con los próximos cinco partidos del América, tras empatar 0-0 ante Tijuana en la jornada uno por el torneo de Clausura 2026.
América vs Atlético San Luis, jornada 2 de la Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 10 del torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 1-0, en favor del conjunto azulcrema. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Alfonso Lastras.
- 14/01/2026: América vs Atlético San Luis - jornada 2 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)
Pachuca vs América, jornada 3 de la Liga MX
La última vez que estos dos equipos se cruzaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete del torneo de Apertura 2025, y el conjunto azulcrema resultó victorioso, por un contundente marcador de 2-0. América jugó como local aquel encuentro.
- 18/1/2026: Pachuca vs América - jornada 3 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)
América vs Necaxa, jornada 4 de la Liga MX
América y Necaxa empataron 1-1 la última vez que se enfrentaron. El partido correspondió a la jornada número tres del torneo de Apertura 2025, y se llevó a cabo en la cancha del estadio Victoria, en Aguascalientes.
- 31/1/26: América vs Necaxa, jornada 4 de la Liga MX, (23:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)
Olimpia vs América, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026
El Club América intentará conseguir ese dulce internacional que tanto se le negó en la reciente época de gloria que tuvo en México, convirtiéndose en el primer tricampeón en la era de los torneos cortos, pero con una deuda gigantesca en el ámbito global.
- 3/2/26: Olimpia vs América, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (22:00 ET US, 20:00 MX, 3:00 ESP)
América vs Monterrey, jornada 5 de la Liga MX
La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido de vuelta por los cuartos de final del torneo de Apertura 2025. El duelo acabó 2-1 en favor del conjunto azulcrema, pero terminaron quedando eliminados, puesto que el global quedó 3-2 en favor de la escuadra regiomontana.
- 7/2/26: América vs Monterrey, jornada 5 de la Liga MX, (23:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)
Rival
Fecha
Competición
Hora
TV
Atlético San Luis
14 de enero
Liga MX
20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP
TUDN, CANAL 5 Y VIX PREMIUM
Pachuca
18 de enero
Liga MX
20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP
FOX SPORTS Y FOX ONE
Necaxa
31 de enero
Liga MX
23:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP
TUDN, CANAL 5 Y VIX PREMIUM
Olimpia
3 de febrero
CONCACAF Champions CUP
22:00 USA, 20:00 MEX, 03:00 ESP
FOX SPORTS, FOX ONE Y TUBI
Monterrey
7 de febrero
Liga MX
23:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP
TUDN, CANAL 5 Y VIX PREMIUM
