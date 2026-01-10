Sports Illustrated Fútbol

El calendario con los 5 próximos partidos del América tras empatar 0-0 contra Tijuana

El sistema semiautomático del fuera de lugar se estrenó en la Liga MX anulándole un gol al 'Pantera' Zúñiga
Jaime Garza|
Tijuana v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX
Tijuana v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El empate sin goles entre los Xolos de Tijuana y el América fue uno de los cotejos que inauguraron el Clausura 2026 con un partido tan frío como el marcador. En la cancha del estadio Caliente hubo poco brillo ofensivo, escasas emociones frente a las porterías y un ritmo contenido que nunca terminó de encender a las tribunas. Fue un 0-0 discreto, de esos que se olvidan rápido… salvo por un detalle clave.

El encuentro pasó a la historia por el debut oficial del fuera de lugar semiautomático en la Liga MX. El América fue el primer afectado, con un gol anulado por centímetros a la ‘Pantera’ Zúñiga. Decisión milimétrica, sin interpretación ni polémica: datos puros. El futbol mexicano entró a otra era.

Ahora, el conjunto azulcrema tratará de reponer los dos puntos perdidos esta noche sumando la mayor cantidad de unidades en los siguientes compromisos. Te invitamos a conocer el calendario con los próximos cinco partidos del América, tras empatar 0-0 ante Tijuana en la jornada uno por el torneo de Clausura 2026.

América vs Atlético San Luis, jornada 2 de la Liga MX

Guillermo Abascal
Tigres UANL v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 10 del torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 1-0, en favor del conjunto azulcrema. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Alfonso Lastras.

  • 14/01/2026: América vs Atlético San Luis - jornada 2 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

Pachuca vs América, jornada 3 de la Liga MX

Jhonder Cadiz
Juarez v Pachuca - Play-In Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se cruzaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete del torneo de Apertura 2025, y el conjunto azulcrema resultó victorioso, por un contundente marcador de 2-0. América jugó como local aquel encuentro.

  • 18/1/2026: Pachuca vs América - jornada 3 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

América vs Necaxa, jornada 4 de la Liga MX

Luis Unsain
Necaxa v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

América y Necaxa empataron 1-1 la última vez que se enfrentaron. El partido correspondió a la jornada número tres del torneo de Apertura 2025, y se llevó a cabo en la cancha del estadio Victoria, en Aguascalientes.

  • 31/1/26: América vs Necaxa, jornada 4 de la Liga MX, (23:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Olimpia vs América, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

FBL-CONCACAF-CENTRAL AMERICAN CUP-ALAJULENSE-OLIMPIA
FBL-CONCACAF-CENTRAL AMERICAN CUP-ALAJULENSE-OLIMPIA | EZEQUIEL BECERRA/GettyImages

El Club América intentará conseguir ese dulce internacional que tanto se le negó en la reciente época de gloria que tuvo en México, convirtiéndose en el primer tricampeón en la era de los torneos cortos, pero con una deuda gigantesca en el ámbito global.

  • 3/2/26: Olimpia vs América, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (22:00 ET US, 20:00 MX, 3:00 ESP)

América vs Monterrey, jornada 5 de la Liga MX

German Berterame
America v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido de vuelta por los cuartos de final del torneo de Apertura 2025. El duelo acabó 2-1 en favor del conjunto azulcrema, pero terminaron quedando eliminados, puesto que el global quedó 3-2 en favor de la escuadra regiomontana.

  • 7/2/26: América vs Monterrey, jornada 5 de la Liga MX, (23:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del América

Rival

Fecha

Competición

Hora

TV

Atlético San Luis

14 de enero

Liga MX

20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP

TUDN, CANAL 5 Y VIX PREMIUM

Pachuca

18 de enero

Liga MX

20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP

FOX SPORTS Y FOX ONE

Necaxa

31 de enero

Liga MX

23:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP

TUDN, CANAL 5 Y VIX PREMIUM

Olimpia

3 de febrero

CONCACAF Champions CUP

22:00 USA, 20:00 MEX, 03:00 ESP

FOX SPORTS, FOX ONE Y TUBI

Monterrey

7 de febrero

Liga MX

23:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP

TUDN, CANAL 5 Y VIX PREMIUM

