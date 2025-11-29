El calendario con los 5 próximos partidos del Barcelona tras vencer 3-1 al Alavés
El FC Barcelona derrotó al Deportivo Alavés por marcador de 3-1 en partido de la fecha 14 de LaLiga. El conjunto blaugrana consiguió el triunfo gracias a un doblete de Dani Olmo y un gol de Lamine Yamal.
A continuación les dejamos con el calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona
FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 15 de LaLiga
La mitad de la campaña se acerca y este partido será importante para el equipo de Flick, ya que enfrentará a uno de los clubes que puede sacarle puntos y complicarlo aun más en la tabla de LaLiga.
- 02/12/25: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)
Real Betis vs FC Barcelona, jornada 15 de LaLiga
El equipo de Hansi Flick continuará su actividad de diciembre visitando al Betis de Manuel Pellegrini en el Estadio de La Cartuja, inmueble que le trae grandes recuerdos de consagraciones en Copa del Rey.
- 06/12/25: Real Betis vs FC Barcelona - LaLiga - 12:30 (USA), 11:30 (MEX), 20:30 (ESP)
FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt, jornada 6 de la UEFA Champions League
Este partido podría ser el regreso del FC Barcelona al Camp Nou por UEFA Champions League, aunque todavía falta la aprobación de la UEFA al estadio culé. En caso de que no den luz verde, jugarán en Montjuic.
- 09/12/25: FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)
FC Barcelona vs Osasuna, jornada 16 de LaLiga
El equipo de Pamplona pelea el descenso con Girona, hoy está salvándose por diferencia de gol, pero si quiere repuntar y salir de esa zona de peligro deberá comenzar a sumar y no habrá mejor ocasión que ante los blaugranas.
- 13/12/25: FC Barcelona vs Osasuna - LaLiga - 12:30 (USA), 11:30 (MEX), 18:30 (ESP)
Villarreal vs FC Barcelona, jornada 17 de LaLiga
Empezando a despedirse del 2025, el equipo de Hansi Flick visitará el Estadio de la Cerámica para enfrentarse con un sorprendente Villarreal, que se encuentra luchando en los puestos de privilegio.
- 21/12/25: Villarreal vs FC Barcelona - LaLiga - 10:15 (USA), 09:15 (MEX), 16:15 (ESP)
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Atlético de Madrid
2 de diciembre
15:00 (USA)
USA: ESPN Deportes
LaLiga
Real Betis
6 de diciembre
12:30 (USA)
USA: ESPN Deportes
LaLiga
Eintracht Frankfurt
9 de diciembre
15:00 (USA)
USA: Paramount+
UEFA Champions League
Osasuna
13 de diciembre
12:30 (USA), 11:30 (MEX), 18:30 (ESP)
USA: ESPN Deportes
LaLiga
Villarreal
21 de diciembre
10:15 (USA)
USA: ESPN Deportes
LaLiga
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo