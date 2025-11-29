El FC Barcelona derrotó al Deportivo Alavés por marcador de 3-1 en partido de la fecha 14 de LaLiga. El conjunto blaugrana consiguió el triunfo gracias a un doblete de Dani Olmo y un gol de Lamine Yamal.

A continuación les dejamos con el calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 15 de LaLiga

Getafe v Atletico Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

La mitad de la campaña se acerca y este partido será importante para el equipo de Flick, ya que enfrentará a uno de los clubes que puede sacarle puntos y complicarlo aun más en la tabla de LaLiga.

02/12/25: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

Real Betis vs FC Barcelona, jornada 15 de LaLiga

Real Betis Balompie v Girona FC - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

El equipo de Hansi Flick continuará su actividad de diciembre visitando al Betis de Manuel Pellegrini en el Estadio de La Cartuja, inmueble que le trae grandes recuerdos de consagraciones en Copa del Rey.

06/12/25: Real Betis vs FC Barcelona - LaLiga - 12:30 (USA), 11:30 (MEX), 20:30 (ESP)

FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt, jornada 6 de la UEFA Champions League

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Este partido podría ser el regreso del FC Barcelona al Camp Nou por UEFA Champions League, aunque todavía falta la aprobación de la UEFA al estadio culé. En caso de que no den luz verde, jugarán en Montjuic.

09/12/25: FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

FC Barcelona vs Osasuna, jornada 16 de LaLiga

CA Osasuna v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El equipo de Pamplona pelea el descenso con Girona, hoy está salvándose por diferencia de gol, pero si quiere repuntar y salir de esa zona de peligro deberá comenzar a sumar y no habrá mejor ocasión que ante los blaugranas.

13/12/25: FC Barcelona vs Osasuna - LaLiga - 12:30 (USA), 11:30 (MEX), 18:30 (ESP)

Villarreal vs FC Barcelona, jornada 17 de LaLiga

Villarreal CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Empezando a despedirse del 2025, el equipo de Hansi Flick visitará el Estadio de la Cerámica para enfrentarse con un sorprendente Villarreal, que se encuentra luchando en los puestos de privilegio.

21/12/25: Villarreal vs FC Barcelona - LaLiga - 10:15 (USA), 09:15 (MEX), 16:15 (ESP)