El calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul tras golear 3-0 al Vancouver FC

Con goles de José Paradela, Amaury Morales y Agustín Palavecino, el Cruz Azul sacó la casta por los clubes mexicanos, goleando 3-0 al Vancouver FC en el duelo de ida por la primera ronda de la CONCACAF Champions CUP, torneo en el cual buscan refrendar su título.

Tras obtener este importante resultado, el conjunto cementero tendrá que concentrarse de lleno en el duelo correspondiente a la fecha número cinco por el campeonato mexicano, cuando visiten al bicampeón de México, el Toluca.

Aquí te dejamos el calendario con los próximos cinco compromisos para el conjunto capitalino:

Toluca vs Cruz Azul, jornada 5 de la Liga MX

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a la jornada número seis del torneo de Apertura 2025, y el resultado final fue de 1-0, en favor del conjunto celeste.

7/2/26: Toluca vs Cruz Azul, jornada 5 de la Liga MX (18:00 ET US, 17:00 MX, 12:00 ESP)

Cruz Azul vs Vancouver Football Club, Vuelta primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

FBL-CONCACAF-CHAMPIONS-CRUZ AZUL-VANCOUVER | VICTOR CRUZ/GettyImages

El duelo definitivo por la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026, entre la Máquina Celeste de la Cruz Azul y el Vancouver Whitecaps, se jugará en la cancha del estadio Cuauhtémoc. Inmueble en donde la escuadra celeste jugará como local durante el primer semestre del 2026.

12/2/26: Cruz Azul vs Vancouver Football Club, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Después de su duelo intercontinental, los celestes vuelven a la Liga MX en otra jornada de alto impacto, esta vez enfrentando a los Tigres, equipo que fue finalista el certamen pasado y que no ha tenido un arranque del todo bueno, así que será vital para el Azul sacar tres puntos en este encuentro.

15/2/26: Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Cruz Azul vs Chivas, jornada 7 de la Liga MX

Chivas v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a los cuartos de final por el torneo de Apertura 2025, y los cementeros terminaron por avanzar a la siguiente ronda, en un partido recordado por el penal errado de Javier Hernández, en los minutos finales.

21/2/26: Cruz Azul vs Chivas, jornada 7 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 04:00 ESP)

Monterrey vs Cruz Azul, jornada 8 de la Liga MX

FBL-MEX-MONTERREY-TIJUANA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó 2-0, en favor del conjunto cemenrero.

28/2/26: Monterrey vs Cruz Azul, jornada 8 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul

Rival Fecha Competición Hora TV Toluca 7 de febrero Liga MX 18:00 USA, 17:00 MEX, 12:00 ESP AZTECA 7 Vancouver FC 12 de febrero CONCACAF Champions CUP 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP FOX SPORTS Y FOX ONE Tigres 15 de febrero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP TUDN y VIX+ Chivas 21 de febrero Liga MX 22:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP TUDN y VIX+ Monterrey 28 de febrero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP TUDN y VIX+

