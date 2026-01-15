El calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul tras vencer 2-0 al Atlas

Con goles del 'Toro' Fernández y de José Paradela, la Máquina Celeste de la Cruz Azul consiguió su primer triunfo del torneo, tras vencer, en la cancha del estadio Cuauhtémoc, en Puebla, al Atlas de Guadalajara, en el partido correspondiente a la jornada número dos por el torneo de Clausura 2026.

Te invitamos a conocer el calendario con los próximos cinco enfrentamientos del Cruz Azul, luego de vencer al Atlas en esta jornada.

Cruz Azul vs Puebla, jornada 3 de la Liga MX

Puebla v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 16 del torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 3-0, en favor de los cementeros. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Cuauhtémoc.

17/01/2026: Cruz Azul vs Puebla - jornada 3 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Juárez FC vs Cruz Azul, jornada 4 de la Liga MX

FC Juarez v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se cruzaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número nueve del torneo de Apertura 2025, y el conjunto celeste resultó victorioso, por un emocionante marcador de 3-2. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

30/1/2026: Juárez FC vs Cruz Azul - jornada 4 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Vancouver Football Club vs Cruz Azul, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

La Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentará al equipo de Vancouver, en el duelo correspondiente a la primera ronda por la CONCACAF Champions CUP 2026. El equipo dirgido por Nicolás Larcamón buscarán el bicampeonato de la competencia.

04/2/26: Vancouver Football Club vs Cruz Azul, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (23:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Toluca vs Cruz Azul, jornada 5 de la Liga MX

Monterrey v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a la jornada número seis del torneo de Apertura 2025, y el resultado final fue de 1-0, en favor del conjunto celeste.

7/2/26: Toluca vs Cruz Azul, jornada 4 de la Liga MX (18:00 ET US, 17:00 MX, 12:00 ESP)

Cruz Azul vs Vancouver Football Club, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

El duelo definitivo por la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026, entre la Máquina Celeste de la Cruz Azul y el Vancouver Whitecaps, se jugará en la cancha del estadio Cuauhtémoc. Inmueble en donde la escuadra celeste jugará como local durante el primer semestre del 2026.

12/2/26: Cruz Azul vs Vancouver Football Club, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul

Rival Fecha Competición Hora TV Puebla 17 de enero Liga MX 23:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP TV Azteca Juárez FC 30 de enero Liga MX 23:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP FOX SPORTS Y FOX ONE Vancouver Football Club 4 de febrero Liga MX 23:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP FOX SPORTS Y FOX ONE Toluca 7 de febrero CONCACAF Champions CUP 19:00 USA, 17:00 MEX, 12:00 ESP TUDN, Canal 5 y ViX Premium Vancouver Football Club 12 de febrero Liga MX 21:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP FOX SPORTS Y FOX ONE

