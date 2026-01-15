Sports Illustrated Fútbol

El calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul tras vencer 2-0 al Atlas

Se acerca el debut de los cementeros en la CONCACAF Champions CUP 2026
Jaime Garza|
Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX
Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Con goles del 'Toro' Fernández y de José Paradela, la Máquina Celeste de la Cruz Azul consiguió su primer triunfo del torneo, tras vencer, en la cancha del estadio Cuauhtémoc, en Puebla, al Atlas de Guadalajara, en el partido correspondiente a la jornada número dos por el torneo de Clausura 2026.

Te invitamos a conocer el calendario con los próximos cinco enfrentamientos del Cruz Azul, luego de vencer al Atlas en esta jornada.

Cruz Azul vs Puebla, jornada 3 de la Liga MX

Esteban Lozano
Puebla v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 16 del torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 3-0, en favor de los cementeros. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Cuauhtémoc.

  • 17/01/2026: Cruz Azul vs Puebla - jornada 3 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Juárez FC vs Cruz Azul, jornada 4 de la Liga MX

Jesus Murillo
FC Juarez v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se cruzaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número nueve del torneo de Apertura 2025, y el conjunto celeste resultó victorioso, por un emocionante marcador de 3-2. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

  • 30/1/2026: Juárez FC vs Cruz Azul - jornada 4 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Vancouver Football Club vs Cruz Azul, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

La Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentará al equipo de Vancouver, en el duelo correspondiente a la primera ronda por la CONCACAF Champions CUP 2026. El equipo dirgido por Nicolás Larcamón buscarán el bicampeonato de la competencia.

  • 04/2/26: Vancouver Football Club vs Cruz Azul, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (23:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Toluca vs Cruz Azul, jornada 5 de la Liga MX

Helio Nunes
Monterrey v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a la jornada número seis del torneo de Apertura 2025, y el resultado final fue de 1-0, en favor del conjunto celeste.

  • 7/2/26: Toluca vs Cruz Azul, jornada 4 de la Liga MX (18:00 ET US, 17:00 MX, 12:00 ESP)

Cruz Azul vs Vancouver Football Club, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

El duelo definitivo por la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026, entre la Máquina Celeste de la Cruz Azul y el Vancouver Whitecaps, se jugará en la cancha del estadio Cuauhtémoc. Inmueble en donde la escuadra celeste jugará como local durante el primer semestre del 2026.

  • 12/2/26: Cruz Azul vs Vancouver Football Club, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul

Rival

Fecha

Competición

Hora

TV

Puebla

17 de enero

Liga MX

23:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP

TV Azteca

Juárez FC

30 de enero

Liga MX

23:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP

FOX SPORTS Y FOX ONE

Vancouver Football Club

4 de febrero

Liga MX

23:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP

FOX SPORTS Y FOX ONE

Toluca

7 de febrero

CONCACAF Champions CUP

19:00 USA, 17:00 MEX, 12:00 ESP

TUDN, Canal 5 y ViX Premium

Vancouver Football Club

12 de febrero

Liga MX

21:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP

FOX SPORTS Y FOX ONE

Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

