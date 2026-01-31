El calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul tras vencer 4-3 a Juárez FC
Cruz Azul venció 4-3 a Juárez FC en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2026. Los anotadores del encuentro fueron Palavecino, Paradela, Rotondi y 'Charly' Rodríguez por parte de los cementeros; Óscar Estupiñán en dos ocasiones y Guilherme Castilho por parte de Juárez FC.
Vancouver Football Club vs Cruz Azul, Ida primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026
La Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentará al equipo de Vancouver, en el duelo correspondiente a la primera ronda por la CONCACAF Champions CUP 2026. El equipo dirgido por Nicolás Larcamón buscarán el bicampeonato de la competencia.
- 04/2/26: Vancouver Football Club vs Cruz Azul, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (23:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)
Toluca vs Cruz Azul, jornada 5 de la Liga MX
La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a la jornada número seis del torneo de Apertura 2025, y el resultado final fue de 1-0, en favor del conjunto celeste.
- 7/2/26: Toluca vs Cruz Azul, jornada 5 de la Liga MX (18:00 ET US, 17:00 MX, 12:00 ESP)
Cruz Azul vs Vancouver Football Club, Vuelta primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026
El duelo definitivo por la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026, entre la Máquina Celeste de la Cruz Azul y el Vancouver Whitecaps, se jugará en la cancha del estadio Cuauhtémoc. Inmueble en donde la escuadra celeste jugará como local durante el primer semestre del 2026.
- 12/2/26: Cruz Azul vs Vancouver Football Club, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)
Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX
Después de su duelo intercontinental, los celestes vuelven a la Liga MX en otra jornada de alto impacto, esta vez enfrentando a los Tigres, equipo que fue finalista el certamen pasado y que no ha tenido un arranque del todo bueno, así que será vital para el Azul sacar tres puntos en este encuentro.
15/2/26: Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)
Cruz Azul vs Chivas, jornada 7 de la Liga MX
La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a los cuartos de final por el torneo de Apertura 2025, y los cementeros terminaron por avanzar a la siguiente ronda, en un partido recordado por el penal errado de Javier Hernández, en los minutos finales.
- 21/2/26: Cruz Azul vs Chivas, jornada 7 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 04:00 ESP)
Calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul
Rival
Fecha
Competición
Hora
TV
Juárez
30 de enero
Liga MX
22:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP
FOX SPORTS Y FOX ONE
Vancouver FC
4 de febrero
CONCACAF Champions CUP
22:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP
FOX SPORTS Y FOX ONE
Toluca
7 de febrero
Liga MX
18:00 USA, 17:00 MEX, 12:00 ESP
AZTECA 7
Vancouver FC
12 de febrero
CONCACAF Champions CUP
20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP
FOX SPORTS Y FOX ONE
Tigres
15 de febrero
Liga MX
20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP
TUDN y VIX+
Chivas
21 de febrero
Liga MX
22:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP
TUDN y VIX+
