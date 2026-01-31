El calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul tras vencer 4-3 a Juárez FC

Cruz Azul venció 4-3 a Juárez FC en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2026. Los anotadores del encuentro fueron Palavecino, Paradela, Rotondi y 'Charly' Rodríguez por parte de los cementeros; Óscar Estupiñán en dos ocasiones y Guilherme Castilho por parte de Juárez FC.

Vancouver Football Club vs Cruz Azul, Ida primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

Cruz Azul v Whitecaps - Final: Concacaf Champions Cup 2025 | Hector Vivas/GettyImages

La Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentará al equipo de Vancouver, en el duelo correspondiente a la primera ronda por la CONCACAF Champions CUP 2026. El equipo dirgido por Nicolás Larcamón buscarán el bicampeonato de la competencia.

04/2/26: Vancouver Football Club vs Cruz Azul, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (23:00 ET US, 21:00 MX, 4:00 ESP)

Toluca vs Cruz Azul, jornada 5 de la Liga MX

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a la jornada número seis del torneo de Apertura 2025, y el resultado final fue de 1-0, en favor del conjunto celeste.

7/2/26: Toluca vs Cruz Azul, jornada 5 de la Liga MX (18:00 ET US, 17:00 MX, 12:00 ESP)

Cruz Azul vs Vancouver Football Club, Vuelta primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

FBL-CONCACAF-CHAMPIONS-CRUZ AZUL-VANCOUVER | VICTOR CRUZ/GettyImages

El duelo definitivo por la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026, entre la Máquina Celeste de la Cruz Azul y el Vancouver Whitecaps, se jugará en la cancha del estadio Cuauhtémoc. Inmueble en donde la escuadra celeste jugará como local durante el primer semestre del 2026.

12/2/26: Cruz Azul vs Vancouver Football Club, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Después de su duelo intercontinental, los celestes vuelven a la Liga MX en otra jornada de alto impacto, esta vez enfrentando a los Tigres, equipo que fue finalista el certamen pasado y que no ha tenido un arranque del todo bueno, así que será vital para el Azul sacar tres puntos en este encuentro.

15/2/26: Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Cruz Azul vs Chivas, jornada 7 de la Liga MX

Chivas v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a los cuartos de final por el torneo de Apertura 2025, y los cementeros terminaron por avanzar a la siguiente ronda, en un partido recordado por el penal errado de Javier Hernández, en los minutos finales.

21/2/26: Cruz Azul vs Chivas, jornada 7 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 04:00 ESP)

Rival Fecha Competición Hora TV Juárez 30 de enero Liga MX 22:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP FOX SPORTS Y FOX ONE Vancouver FC 4 de febrero CONCACAF Champions CUP 22:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP FOX SPORTS Y FOX ONE Toluca 7 de febrero Liga MX 18:00 USA, 17:00 MEX, 12:00 ESP AZTECA 7 Vancouver FC 12 de febrero CONCACAF Champions CUP 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP FOX SPORTS Y FOX ONE Tigres 15 de febrero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP TUDN y VIX+ Chivas 21 de febrero Liga MX 22:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP TUDN y VIX+

