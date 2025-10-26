El calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona tras perder 2-1 ante Real Madrid en el Clásico
El FC Barcelona cayó por marcador de 2-1 ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Los merengues se impusieron con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham; por parte de los blaugranas anotó Fermín López.
El futuro cercano del FC Barcelona incluye partidos atrapantes y cruciales para sus aspiraciones, con duelos clave tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.
A continuación les dejamos con el calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona
FC Barcelona vs Elche, jornada 11 de La Liga
Hasta el momento, el recién ascendido es la sorpresa de la temporada en España, a tal punto que está en zona de clasificación a Europa y el sueño no se lo quita nadie. El técnico del Elche, Eder Sarabia, ya utilizó a 25 jugadores este curso. Las rotaciones siguen siendo una de sus señas de identidad y están dando resultado.
Club Brugge vs FC Barcelona, jornada 4 de la UEFA Champions League
Luego del partido liguero contra los de Alicante, viajarán a Bélgica para visitar al Brugge por la UEFA Champions League, donde el resultado del encuentro anterior determinará si este partido servirá para ratificar la remontada en Europa o para iniciarla.
Celta de Vigo vs FC Barcelona, jornada 12 de LaLiga
En la continuidad de su lucha con el Real Madrid por el liderazgo de la tabla de posiciones de LaLiga, el FC Barcelona viajará a Vigo para enfrentarse al Celta en Balaídos, una plaza complicada para todos los clubes que visitan ese estadio. Sin dudas, un partido imperdible.
FC Barcelona vs Athletic Club, jornada 13 de LaLiga
Ya de regreso en la Ciudad Condal tras el viaje a Vigo, recibirán la visita del equipo de un viejo conocido, Ernesto Valverde. El Athletic Club buscará hacer ruido en esta temporada tras haber sorprendido con la renovación de Nico Williams, a quien se lo vinculaba con el FC Barcelona en el pasado mercado de fichajes.
Chelsea vs FC Barcelona, jornada 5 de la UEFA Champions League
Los dirigidos por Hansi Flick viajarán a Londres para enfrentarse con los Blues de Enzo Maresca, campeones del mundo y en muy buena forma en el último tiempo. Sin dudas será uno de los grandes partidos de la quinta fecha de la etapa de liguilla.
Los próximos 5 partidos del FC Barcelona
Rival
Fecha
Competición
Elche
2 de noviembre
LaLiga
Club Brugge
5 de noviembre
UEFA Champions League
Celta de Vigo
9 de noviembre
LaLiga
Athletic Club
23 de noviembre
LaLiga
Chelsea
25 de noviembre
UEFA Champions League
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo