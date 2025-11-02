El FC Barcelona recibió al Elche este domingo 2 de noviembre en partido de la jornada 11 de LaLiga. El conjunto blaugrana se impuso por marcador de 3-1 con goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford.

El futuro cercano del FC Barcelona incluye partidos atrapantes y cruciales para sus aspiraciones, con duelos clave tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.

A continuación les dejamos con el calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona

Club Brugge vs FC Barcelona, jornada 4 de la UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-ATALANTA-BRUGGE | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Luego del partido liguero contra los de Alicante, viajarán a Bélgica para visitar al Brugge por la UEFA Champions League, donde el resultado del encuentro anterior determinará si este partido servirá para ratificar la remontada en Europa o para iniciarla.

05/11/25: Club Brugge vs FC Barcelona - UEFA Champions League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

Celta de Vigo vs FC Barcelona, jornada 12 de LaLiga

RC Celta de Vigo v Getafe CF - La Liga EA Sports | Octavio Passos/GettyImages

En la continuidad de su lucha con el Real Madrid por el liderazgo de la tabla de posiciones de LaLiga, el FC Barcelona viajará a Vigo para enfrentarse al Celta en Balaídos, una plaza complicada para todos los clubes que visitan ese estadio. Sin dudas, un partido imperdible.

09/11/25: Celta de Vigo vs FC Barcelona - LaLiga - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

FC Barcelona vs Athletic Club, jornada 13 de LaLiga

Athletic Club v Atletico Madrid - Copa del Rey Semifinal | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Ya de regreso en la Ciudad Condal tras el viaje a Vigo, recibirán la visita del equipo de un viejo conocido, Ernesto Valverde. El Athletic Club buscará hacer ruido en esta temporada tras haber sorprendido con la renovación de Nico Williams, a quien se lo vinculaba con el FC Barcelona en el pasado mercado de fichajes.

23/11/25: FC Barcelona vs Athletic Club - LaLiga - 10:15 (USA), 09:15 (MEX),16:15 (ESP)

Chelsea vs FC Barcelona, jornada 5 de la UEFA Champions League

Chelsea FC v Fulham FC - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

Los dirigidos por Hansi Flick viajarán a Londres para enfrentarse con los Blues de Enzo Maresca, campeones del mundo y en muy buena forma en el último tiempo. Sin dudas será uno de los grandes partidos de la quinta fecha de la etapa de liguilla.

25/11/25: Chelsea vs FC Barcelona - UEFA Champions League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

FC Barcelona vs Alavés, jornada 14 de LaLiga

Deportivo Alaves v Elche CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Barcelona recibirá a los vascos tras viajar a Londres para medirse con el Chelsea en la continuidad de LaLiga, que lo tiene cerca de la cima pero no todavía ostentando la punta.

29/11/25: FC Barcelona vs Alavés - LaLiga - 10:15 (USA), 09:15 (MEX),16:15 (ESP)

