El calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona tras vencer 4-0 al Athletic Club
El FC Barcelona le pasó por encima al Athletic Club en la jornada 13 de LaLiga. El cuadro blaugrana se alzó con la victoria en su regreso al Camp Nou con doblete de Ferran Torres y goles de Robert Lewandowski y Fermín. Con este resultado, el equipo catalán llegó a 31 puntos y se colocó como líder de la competencia a la espera del partido del Real Madrid.
A continuación les dejamos con el calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona
Chelsea vs FC Barcelona, jornada 5 de la UEFA Champions League
Los dirigidos por Hansi Flick viajarán a Londres para enfrentarse con los Blues de Enzo Maresca, campeones del mundo y en muy buena forma en el último tiempo. Sin dudas será uno de los grandes partidos de la quinta fecha de la etapa de liguilla.
- 25/11/25: Chelsea vs FC Barcelona - UEFA Champions League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)
FC Barcelona vs Alavés, jornada 14 de LaLiga
El Barcelona recibirá a los vascos tras viajar a Londres para medirse con el Chelsea en la continuidad de LaLiga, que lo tiene cerca de la cima pero no todavía ostentando la punta.
- 29/11/25: FC Barcelona vs Alavés - LaLiga - 10:15 (USA), 09:15 (MEX),16:15 (ESP)
FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 14 de LaLiga
La mitad de la campaña se acerca y este partido será importante para el equipo de Flick, ya que enfrentará a uno de los clubes que puede sacarle puntos y complicarlo aun más en la tabla de LaLiga.
- 02/12/25: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)
Real Betis vs FC Barcelona, jornada 15 de LaLiga
El equipo de Hansi Flick continuará su actividad de diciembre visitando al Betis de Manuel Pellegrini en el Estadio de La Cartuja, inmueble que le trae grandes recuerdos de consagraciones en Copa del Rey.
- 06/12/25: Real Betis vs FC Barcelona - LaLiga - 12:30 (USA), 11:30 (MEX), 20:30 (ESP)
FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt, jornada 6 de la UEFA Champions League
Este partido podría ser el regreso del FC Barcelona al Camp Nou por UEFA Champions League, aunque todavía falta la aprobación de la UEFA al estadio culé. En caso de que no den luz verde, jugarán en Montjuic.
- 09/12/25: FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)
Los próximos 5 partidos del FC Barcelona
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Chelsea
25 de noviembre
15:00 (USA),
USA: Paramount+
UEFA Champions League
Alavés
29 de noviembre
10:15 (USA),
USA: ESPN Deportes
LaLiga
Atlético de Madrid
2 de diciembre
15:00 (USA),
USA: ESPN Deportes
LaLiga
Real Betis
6 de diciembre
12:30 (USA),
USA: ESPN Deportes
LaLiga
Eintracht Frankfurt
9 de diciembre
15:00 (USA),
USA: Paramount+
UEFA Champions League
