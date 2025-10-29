El calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool tras caer 0-3 ante el Crystal Palace

El Liverpool cayó de nuevo. Ahora en la EFL Cup ante el Crystal Palace y por un marcador escandaloso de 3-0.

De cara a lo que será noviembre, el equipo tendrá un apretado calendario con doble competencia y partidos que serán imperdibles.

Liverpool vs Aston Villa, jornada 10 de la Premier League

Feyenoord v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 | Stuart Franklin/GettyImages

Para darle inicio a su calendario de noviembre, los de Arne Slot recibirán a los Villanos en Anfield. Este encuentro tiene mucho para ofrecer, ya que el Aston Villa está en reconstrucción tras una brillante temporada donde alcanzaron los cuartos de final de la UEFA Champions League y vencer a los Reds sería una excelente forma de demostrar que siguen de pie.

1/11/25: Liverpool vs Aston Villa - Premier League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Liverpool vs Real Madrid, jornada 4 de la UEFA Champions League

Real Madrid CF v UD Las Palmas - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Los Reds tendrán una exigente prueba en casa por la UEFA Champions League recibiendo nada más ni nada menos que al Real Madrid, máximo ganador de la historia de la competencia y aspirante al título. Sin dudas será el gran partido de la cuarta jornada.

4/11/25: Liverpool vs Real Madrid - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Manchester City vs Liverpool, jornada 11 de la Premier League

Manchester City FC v Crystal Palace FC - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Etihad Stadium será testigo del primer partido de la temporada entre estos dos colosos, donde el Liverpool intentará seguir en lo más alto del fútbol inglés y el Manchester City intentará dar batalla rearmándose tras una campaña sin éxitos en la 2024/25.

9/11/25: Manchester City vs Liverpool - Premier League (11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP)

Liverpool vs Nottingham Forest, jornada 12 de la Premier League

Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 | Carl Recine/GettyImages

Los Reds jugarán en Anfield contra el equipo dirigido por Sean Dyche tras el parón de selecciones de noviembre, donde sus figuras tendrán actividad con sus respectivos equipos nacionales.

22/11/25: Liverpool vs Nottingham Forest - Premier League (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

Liverpool vs PSV, jornada 5 de la UEFA Champions League

Feyenoord Rotterdam v PSV - Eredivisie | BSR Agency/GettyImages

En la continuidad de la UCL, los Reds de Arne Slot recibirán la visita del complicado equipo neerlandés, que supo golear 6-2 al Napoli, actual campeón italiano, en esta etapa de liguilla. Actualmente comparten la cima de la Eredivisie con el Feyenoord.

25/11/25: Liverpool vs PSV - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Los próximos 5 partidos del Liverpool