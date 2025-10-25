Tras ganarle al Eintracht Frankfurt en condición de visitante por la UEFA Champions League, el Liverpool se ilusionaba con dar batalla. Sin embargo, el cuadro dirigido por Arne Slot volvió a caer en la Premier League. Este sábado 25 de octubre, los Reds perdieron por marcador de 3-2 ante el Brentford y cayeron hasta el sexto puesto de la tabla general.

De cara a lo que será el resto de octubre y el arranque de noviembre, el equipo tendrá un apretado calendario con triple competencia.

Crystal Palace vs Liverpool, octavos de final de la EFL Cup

Crystal Palace v Liverpool - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Los de Oliver Glasner supieron ser los verdugos de los del Merseyside en la final de la Community Shield y los vencieron en el primer encuentro por la Premier League, por lo que los de Arne Slot buscarán que la tercera sea la vencida y clasificarse en este importante cruce.

Liverpool vs Aston Villa, jornada 10 de la Premier League

Feyenoord v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 | Stuart Franklin/GettyImages

Para darle inicio a su calendario de noviembre, los de Arne Slot recibirán a los Villanos en Anfield. Este encuentro tiene mucho para ofrecer, ya que el Aston Villa está en reconstrucción tras una brillante temporada donde alcanzaron los cuartos de final de la UEFA Champions League y vencer a los Reds sería una excelente forma de demostrar que siguen de pie.

Liverpool vs Real Madrid, jornada 4 de la UEFA Champions League

Real Madrid CF v UD Las Palmas - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Los Reds tendrán una exigente prueba en casa por la UEFA Champions League recibiendo nada más ni nada menos que al Real Madrid, máximo ganador de la historia de la competencia y aspirante al título. Sin dudas será el gran partido de la cuarta jornada.

Manchester City vs Liverpool, jornada 11 de la Premier League

Manchester City FC v Crystal Palace FC - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Etihad Stadium será testigo del primer partido de la temporada entre estos dos colosos, donde el Liverpool intentará seguir en lo más alto del fútbol inglés y el Manchester City intentará dar batalla rearmándose tras una campaña sin éxitos en la 2024/25.

Liverpool vs Nottingham Forest, jornada 12 de la Premier League

Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 | Carl Recine/GettyImages

Los Reds jugarán en Anfield contra el equipo dirigido por Sean Dyche tras el parón de selecciones de noviembre, donde sus figuras tendrán actividad con sus respectivos equipos nacionales.

Los próximos 5 partidos del Liverpool