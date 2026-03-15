El Liverpool empató ante el Tottenham en partido de la jornada 30 de la Premier League. Con este resultado, los Reds llegaron a 49 puntos y se ubican en el quinto lugar de la clasificación general.

El Liverpool llega al final de marzo con la motivación al máximo luego de su enuentro ante el Tottenham. El equipo de Arne Slot no solo busca afianzarse en la Premier League, sino también avanzar en la UEFA Champions League y continuar su camino en la FA Cup.

Con un calendario cargado, cada partido será clave para mantener sus aspiraciones en tres frentes. La fortaleza defensiva y el poder ofensivo de los Reds serán puestos a prueba en encuentros donde los detalles marcarán la diferencia.

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League - Molineux | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Liverpool vs Galatasaray, vuelta de octavos de la UEFA Champions League

En la vuelta de los octavos de final, Liverpool recibe al conjunto turco que sorprendió en la ida. Los Reds buscarán su lugar entre los ocho mejores de Europa, apoyados en un historial reciente favorable: en los últimos 5 enfrentamientos ante equipos turcos en casa, Liverpool ganó 4 y empató 1.

18/3/26: Liverpool vs Galatasaray - UEFA Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Brighton vs Liverpool, jornada 31 de la Premier League

El Brighton ha sido un rival complicado en casa, con un juego rápido y presión alta. En la temporada pasada, Liverpool cayó 3-2 en su visita al Falmer Stadium. Slot espera que su ataque mantenga la eficacia de cara al gol.

21/03/26: Brighton vs Liverpool - Premier League - (USA: 8:30, MEX: 7:30, ESP: 15:30)

Manchester City vs Liverpool, cuartos de final FA Cup

Our #EmiratesFACup quarter-final against Man City will be played on Saturday April 4, kick-off 12.45pm BST 🗓️ — Liverpool FC (@LFC) March 13, 2026

El clásico inglés llega en una instancia definitoria. Liverpool necesita imponerse en un enfrentamiento que promete intensidad táctica y velocidad en los contraataques.

04/04/26: Manchester City vs Liverpool - FA Cup - (USA: 7:45, MEX: 6:45, ESP: 14:45)

Liverpool vs Fulham, jornada 32 de la Premier League

El Fulham ha mostrado solidez en defensa, pero Liverpool se ha llevado los últimos 3 encuentros directos por al menos dos goles de diferencia. El desafío será mantener la concentración y aprovechar las oportunidades para no perder puntos en Anfield.

11/04/26: Liverpool vs Fulham - Premier League - (USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 19:30)

Everton vs Liverpool, jornada 33 de la Premier League

El derbi de Merseyside siempre es impredecible. En los últimos cinco duelos entre ambos, Liverpool ganó 3, Everton 1 y hubo un empate. Este encuentro es clave para mantener la ventaja en la lucha por los primeros puestos de la Premier League y, además, para la moral del plantel de Slot.

19/04/26: Everton vs Liverpool - Premier League - (USA: 9:00, MEX: 8:00, ESP: 16:00)

El calendario de los próximos 5 encuentros del Liverpool